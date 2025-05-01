Суд у справі Фаріон тривав вісім хвилин: все через відсутність адвокатів Зінченка

До суду не зʼявилися адвокати обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка

У четвер, 1 травня, у Шевченківському районному суді Львова знову перенесли засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Тепер через відсутність захисників В'ячеслава Зінченка. Як передає Главком, про це повідомляють Суспільне та hromadske.

Минулі два засідання переносили через погане самопочуття підозрюваного В'ячеслава Зінченка. В'ячеслава Зінченка привезли до зали суду о 12:05.

Жоден з його адвокатів не з'явився. Захисник підозрюваного Юрій Немировський подав електронну заяву про перенесення засідання. Він повідомив, що за межами України і попросив не призначати суд до 11 квітня. У той же час ще один адвокат Ігор Сулима не прийшов на засідання через сімейні обставини. Він повідомив, що не зможе бути присутнім до середини травня. Зінченко сказав, що не проти перенесення засідання.

Суд оголосив про перерву до 14 травня. Засідання відбудеться о 12:00.

Зазначимо, що два попередні засідання перенесли, оскільки підозрюваний Зінченко нарікав на погане самопочуття. Спершу йшлося про харчове отруєння, а наступного разу він заявив про застуду.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.