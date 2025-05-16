На Вінниччині чоловік до смерті забив співмешканку металевою палицею

Підозрюваний може отримати покарання до 10 років ув’язнення

На Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві співмешканки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Злочин стався 14 травня в одному з населених пунктів Хмільницького району. Зловмисник під час конфлікту після спільного розпиття алкоголю вдарив жінку металевою палицею. Травми виявилися для 29-річної потерпілої смертельними, вона померла в кареті швидкої.

44-річного фігуранта затримали поліцейські в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Наразі слідчі відділення поліції № 2 Хмільницького райуправління повідомили правопорушнику про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у ніч на 17 квітня в одному з населених пунктів у Вінницькій області стався інцидент, який завершився вибухом. Конфлікт між групою громадян переріс у бійку, під час якої вибухнув невідомий предмет. У результаті двоє чоловіків, віком 48 та 50 років, отримали травми.

До слова, у селищі Гришківці на Житомирщині поліцейські затримали чоловіка. Його підозрюють у жорстокому вбивстві 34-річної жінки.