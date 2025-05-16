Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині чоловік до смерті забив співмешканку металевою палицею

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині чоловік до смерті забив співмешканку металевою палицею
фото: поліція Вінницької області

Підозрюваний може отримати покарання до 10 років ув’язнення

На Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві співмешканки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Злочин стався 14 травня в одному з населених пунктів Хмільницького району. Зловмисник під час конфлікту після спільного розпиття алкоголю вдарив жінку металевою палицею. Травми виявилися для 29-річної потерпілої смертельними, вона померла в кареті швидкої.

44-річного фігуранта затримали поліцейські в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Наразі слідчі відділення поліції № 2 Хмільницького райуправління повідомили правопорушнику про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у ніч на 17 квітня в одному з населених пунктів у Вінницькій області стався інцидент, який завершився вибухом. Конфлікт між групою громадян переріс у бійку, під час якої вибухнув невідомий предмет. У результаті двоє чоловіків, віком 48 та 50 років, отримали травми. 

До слова, у селищі Гришківці на Житомирщині поліцейські затримали чоловіка. Його підозрюють у жорстокому вбивстві 34-річної жінки.

Теги: Вінниччина вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовець видав фальшиві довідки про нібито безпосередню участь військових у бойових діях
На Вінниччині посадовець в/ч незаконно нарахував «бойових» на майже 5 млн грн
22 квiтня, 20:17
Військовий Сергій Бондар загинув у ДТП
У ДТП на Вінниччині загинув військовий
23 квiтня, 16:49
Флориту Зайнулліну було 37 років, він був майстром спорту з пауерліфтингу
Російський тренер вбив дружину на очах доньки, а потім вчинив самогубство
17 квiтня, 12:38
Генерал РФ Москалик брав участь у зустрічах Нормандської четвірки
Росіяни затримали за вбивство генерала «агента українських спецслужб»
26 квiтня, 19:57
У Рівному біля смітника знайдено тіло немовляти
У Рівному біля смітника знайдено тіло немовляти
30 квiтня, 06:38
Чоловік, який працював фотографом, разом зі своєю співмешканкою-моделлю орендували фотостудію у Святошинському районі
У Києві фотограф отримав підозру у вбивстві моделі: обоє виявились росіянами
30 квiтня, 13:27
Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок
У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)
2 травня, 11:08
Вбив військового та його тещу: поліція затримала підозрюваного у стрілянині під Києвом
Вбив військового та його тещу: поліція затримала підозрюваного у стрілянині під Києвом
8 травня, 17:56
Гуртожиток, у якому сталася трагедія
Українця знайдено мертвим у Польщі: стали відомі деталі трагедії
11 травня, 16:59

Новини

На Вінниччині чоловік до смерті забив співмешканку металевою палицею
На Вінниччині чоловік до смерті забив співмешканку металевою палицею
Суд покарав депутата з Вінниччини, який не задекларував майна на десятки мільйонів
Суд покарав депутата з Вінниччини, який не задекларував майна на десятки мільйонів
Вчителька географії допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми
Вчителька географії допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми
На Вінниччині держава відсудила гідроспоруди на 252 млн грн
На Вінниччині держава відсудила гідроспоруди на 252 млн грн
Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України
Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України
Обдурили навчальний заклад на понад пів млн грн: у Вінниці судитимуть підприємців
Обдурили навчальний заклад на понад пів млн грн: у Вінниці судитимуть підприємців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
39K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
37K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
22K
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
15K
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua