У Барселоні авто в'їхало в натовп вболівальників перед матчем: є постраждалі

Зазначається, що за кермом перебувала жінка, її затримали

Перед матчем Ла Ліги між «Барселоною» та «Еспаньйолом» у Барселоні сталася автомобіль врізався у натовп вболівальників біля стадіону RCDE, внаслідок чого постраждали щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Інцидент стався за кілька хвилин до початку гри. За попередніми даними білий Peugeot 208 спершу наїхав на жінку, тоді вболівальники оточнили автівку та почали її трощити.

Після цього авто почало прискорювати рух, швидко рушивши вперед. Внаслідок цього під колеса потрапили вболівальники. Загалом постраждали щонайменше 13 осіб.

Постраждалі отримали медичну допопомогу на місці, а деяких госпіталізували до медичних закладів.

Зазначається, що за кермом перебувала жінка, її затримали.

Нагадаємо, у центрі Копенгагена автомобіль в’їхав у натовп. Постраждали щонайменше 12 людей.

Інцидент стався на мосту королеви Луїзи, де неподалік розташовані кафе та торгові заклади. Унаслідок ДТП травмованих доправили до лікарні, один з них перебуває у критичному стані.

Як повідомлялося, у Ванкувері під час вуличного фестивалю Lapu Lapu Day автомобіль збив натовп, у результаті чого дев'ятеро людей загинули.