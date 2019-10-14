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    Українські футболісти записали зворушливе відео у пам’ять про загиблих фанатів

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    20-річний ультрас &laquo;Маріуполя&raquo;, парамедик Микола Волков загинув на війні у квітні цього року - Українські футболісти записали зворушливе відео у пам’ять про загиблих фанатів
    20-річний ультрас «Маріуполя», парамедик Микола Волков загинув на війні у квітні цього року
    Фото із соцмереж

    У проекті взяли участь представники п’яти українських клубів

    Футболісти луганської «Зорі», «Маріуполя», ковалівського «Колоса», «Львова» та київського Динамо» записали спільне душевне відео до Дня захисника Вітчизни і присвятили його 34-м загиблим в російсько-українській війні представникам фанатських рухів.

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    Відео презентоване Українською Прем’єр-лігою під гештеґом #памятайпишайся.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ультрас Прем’єр-ліга Рустам Худжамов Георгій Бущан Роман Яремчук Богдан Леднєв Денис Костишин
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