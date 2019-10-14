Українські футболісти записали зворушливе відео у пам’ять про загиблих фанатів



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20-річний ультрас «Маріуполя», парамедик Микола Волков загинув на війні у квітні цього року Фото із соцмереж

У проекті взяли участь представники п’яти українських клубів

Футболісти луганської «Зорі», «Маріуполя», ковалівського «Колоса», «Львова» та київського Динамо» записали спільне душевне відео до Дня захисника Вітчизни і присвятили його 34-м загиблим в російсько-українській війні представникам фанатських рухів.

«Дякуємо тобі, що живемо грою, а не війною», - цими словами з уст латераля «Зорі» Богдана Леднєва ролик починається.

«Що не боїмося очі підійняти до неба», - каже капітан «Маріуполя» Рустам Худжамов.

«Що чуємо гуркіт стадіону, а не снарядів», - продовжує хавбек «Колоса» Денис Костишин.

«За свободу, справжню свободу», - продовжує гравець «Львова».

«Дякуємо. І повертайся живим», - підсумовує воротар «Динамо» Георгій Бущан.

Відео презентоване Українською Прем’єр-лігою під гештеґом #памятайпишайся.