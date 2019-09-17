Українським уболівальникам не продаватимуть квитки на матч проти Сербії



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Футбольні збірні України та Сербії зіграють 17 листопада в Бєлграді

Українським футбольним уболівальникам не продаватимуть квитки на відбірковий матч Євро-2020 проти Сербії.

Про це Українська асоціація футболу домовилася з Футбольним союзом Сербії. Таке рішення ухвалено з міркувань безпеки, інформує прес-служба УАФ.

Раніше сербська сторона відмовилася від своєї квоти, коли збірні грали у Львові.

Матч Сербія – Україна має відбутися в Бєлграді 17 листопада.