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    Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в відборах чемпіонату Європи

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    Кріштіану Роналду - Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в відборах чемпіонату Європи
    Кріштіану Роналду
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    У останньому поєдинку проти Литви португалець забив чотири м’ячі

    Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вийшов у лідери за кількістю забитих м’ячів у кваліфікації чемпіонатів Європи за всю історію.

    Напередодні португалець за бив чотири м’ячі у виїзному матчі проти Литви. Таким чином у Роналду вже 25 м’ячів у відбіркових турнірах чемпіонатів Європи.

    Португалець на два голи випередив ірландця Роббі Кіна.

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    Збірна Португалії набрала 8 очок у чотирьох матчах та посідає другу сходинку турнірної таблиці в групі В. Попереду команда України – 13 очок в п’яти матчах.

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