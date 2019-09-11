Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в відборах чемпіонату Європи



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У останньому поєдинку проти Литви португалець забив чотири м’ячі

Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вийшов у лідери за кількістю забитих м’ячів у кваліфікації чемпіонатів Європи за всю історію.

Напередодні португалець за бив чотири м’ячі у виїзному матчі проти Литви. Таким чином у Роналду вже 25 м’ячів у відбіркових турнірах чемпіонатів Європи.

Португалець на два голи випередив ірландця Роббі Кіна.

Збірна Португалії набрала 8 очок у чотирьох матчах та посідає другу сходинку турнірної таблиці в групі В. Попереду команда України – 13 очок в п’яти матчах.