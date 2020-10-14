Відбір на мундіаль-2022: ексфутболіст «Шахтаря» забив Аргентині, Суарес перевершив Мессі і Роналдо



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Ексдонеччанин Марсело Морено (№9) святкує гол у ворота аргентинців Світлина - Soccerstand

Найбільшою сенсацією стала поразка Уругваю від Еквадору

У Латинській Америці в ніч з 13 на 14 жовтня за київським часом відбулися матчі другого туру кваліфікації на футбольний чемпіонат світу-2022.

Головна сенсація зафіксована в Кіто, де Еквадор переграв Уругвай з рахунком 4:2, причому по ходу зустрічі господарі вели 4:0. Слабкою втіхою для лідера уругвайців Луїса Суареса є те, що зроблений на заключних хвилинах зустрічі дубль вивів його на перше місце в списку бомбардирів відбірних турнірів чемпіонату світу в Латинській Америці. Відтепер у Луїса 41 м’яч, а в бразильця Роналдо і аргентинця Ліонеля Мессі, які ідуть слідом – по 39.

Мессі цієї ночі теж грав, але цього разу не забив. Аргентина в матчі з Болівією пропустила першою, коли її ворота вразив екс-нападник донецького «Шахтаря» Марсело Морено. Проте згодом «небесно-білі» змогли вирвати вольову перемогу завдяки форвардові італійського «Інтера» Лаутаро Мартінесу, який спершу забив сам, а потім асистував Хоакінові Корреа.

Також вольову перемогу над перуанцями в Лімі здобула збірна Бразилії. Бразильці відігрувалися відразу двічі, але схилили шальки терезів на власну користь завдяки хет-трику Неймара.

Болівія – Аргентина – 1:2

Голи: 1:0 – Марсело Морено (24). 1:1 – Лаутаро Мартінес (45). 1:2 – Хоакін Корреа (79)

Еквадор – Уругвай – 4:2

Голи: 1:0 – Анхель Мена (14). 2:0 – Майкл Естрада (45+3). 3:0 – Майкл Естрада (52). 4:0 – Ґонсало Плата (75). 4:1 – Луїс Суарес (83, з пенальті). 4:2 – Луїс Суарес (90+5, з пенальті)

Венесуела – Парагвай – 0:1

Гол: 0:1 – Ґастон Хіменес (85)

Перу – Бразилія – 2:4

Голи: 0:1 – Андре Карільо (5). 1:1 – Неймар (28, з пенальті). 2:1 – Ренато Тапія (59). 2:2 – Рішарлісон (64). 2:3 – Неймар (83). 2:4 – Неймар (83, з пенальті). 2:4 – Неймар (90+4)

Чилі – Колумбія – 2:2

Голи: 0:1 – Джефферсон Лерма (6). 1:1 – Артуро Відаль (37, з пенальті). 2:1 – Алексіс Санчес (41). 2:2 – Радамель Фалькао (90+1)

Після двох турів зі стовідсотковим доробком залишилися тільки бразильці і аргентинці. Колумбія і Парагвай мають по чотири очки, Еквадор і Уругвай – по три. Чилі і Перу набрали по одному пункту. Венесуела і Болівія обидва матчі програли.

Третій тур відбору в Латинській Америці відбудеться 12 листопада.

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