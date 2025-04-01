Країни G5+ заявили про готовність посилити тиск на Москву

Країни G5+ заявили про готовність запровадити нові санкції проти Росії

Очільники МЗС декількох європейських країн заявили про готовність посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на зупинення війни. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Іспанії.

Повідомляється, що міністри закордонних справ Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі, а також віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас закликали Москву до «негайного і безумовного припинення бойових дій на рівних умовах».

Відповідний заклик сформувався за підсумками зустрічі посадовців у Мадриді. Вони готові посилити тиск на Кремль шляхом нових санкцій, щоб забезпечити Києву найкращі умови для досягнення справедливого миру.

Європейські партнери також підтвердили намір збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні.

Країни G5+ підтвердили намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та працювати над створенням спеціального трибуналу в межах Ради Європи. Вони також зазначили, що російські активи мають залишатися замороженими, доки Москва не зупинить війну та не компенсує збитки Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті наголосив, що США хотіли б, щоб Росія пішла на угоду щодо мирного врегулювання.

За його словами, США не хочуть запроваджувати вторинні мита проти Росії, але підуть на це, якщо не буде прогресу щодо України.

«Я хочу, щоб він (Путін – «Главком») уклав угоду, щоб припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту», – сказав Трамп.