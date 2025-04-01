Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни G5+ заявили про готовність посилити тиск на Москву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Країни G5+ заявили про готовність посилити тиск на Москву
Країни G5+ заявили про готовність запровадити нові санкції проти Росії
фото: Reuters

Країни G5+ заявили про готовність запровадити нові санкції проти Росії

Очільники МЗС декількох європейських країн заявили про готовність посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на зупинення війни. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Іспанії.

Повідомляється, що міністри закордонних справ Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі, а також віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас закликали Москву до «негайного і безумовного припинення бойових дій на рівних умовах».

Відповідний заклик сформувався за підсумками зустрічі посадовців у Мадриді. Вони готові посилити тиск на Кремль шляхом нових санкцій, щоб забезпечити Києву найкращі умови для досягнення справедливого миру.

Європейські партнери також підтвердили намір збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні.

Країни G5+ підтвердили намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та працювати над створенням спеціального трибуналу в межах Ради Європи. Вони також зазначили, що російські активи мають залишатися замороженими, доки Москва не зупинить війну та не компенсує збитки Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті наголосив, що США хотіли б, щоб Росія пішла на угоду щодо мирного врегулювання. 

За його словами, США не хочуть запроваджувати вторинні мита проти Росії, але підуть на це, якщо не буде прогресу щодо України.

«Я хочу, щоб він (Путін – «Главком») уклав угоду, щоб припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту», – сказав Трамп.

Читайте також:

Теги: Європа санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп хоче війн
З Трампом не вийде домовитись. І ось чому
6 березня, 18:40
Вода, запаси їжі, батарейки, медикаменти – дещо з того, що має бути в запасі, щоб бути готовим до стихійних лих і катастроф
Як у ЄС готують людей на випадок війни, криз та катастроф
28 березня, 22:00
Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
США припинили ділитись з Україною всіма розвідданими – Sky News (оновлено)
5 березня, 17:51
Відсутність підтримки з боку США боляче вдарить по українських військових
Без допомоги США Україна може протриматися лише 2-4 місяці – американський експерт
4 березня, 06:53
Окупанта було ліквідовано 5 березня 2025 року
Захисники України ліквідували російського окупанта та майстра спорту з гирьового спорту
17 березня, 14:23
ГУР зауважує, що Росії все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти
Розвідка розкрила, як РФ заманює громадян на війну проти України
23 березня, 13:27
Міноборони РФ заявило про збиття 19 безпілотників над Саратовською областю
Безпілотники атакували Саратовську область
28 березня, 06:41
Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України
Трамп розлютився на Путіна – NBC News
30 березня, 17:18
До списку іноземних агентів Шмурнова внесло Міністерство юстиції Росії
У РФ визнали іноземним агентом спортивного коментатора, який виступив проти війни
28 березня, 16:27

Політика

Китай почав військові навчання навколо Тайваню, назвавши президента острова «паразитом»
Китай почав військові навчання навколо Тайваню, назвавши президента острова «паразитом»
Країни G5+ заявили про готовність посилити тиск на Москву
Країни G5+ заявили про готовність посилити тиск на Москву
Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті: згадав і про Україну
Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті: згадав і про Україну
Президент Фінляндії припустив можливу дату завершення війни в Україні
Президент Фінляндії припустив можливу дату завершення війни в Україні
США не дозволили Кремлю створити маріонеткову адміністрацію в Україні
США не дозволили Кремлю створити маріонеткову адміністрацію в Україні
Ле Пен уперше прокоментувала вирок суду
Ле Пен уперше прокоментувала вирок суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
31K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
27K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
25K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
21K
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua