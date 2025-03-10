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«План вже є». Радники Трампа працюють над пом'якшенням санкцій проти Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«План вже є». Радники Трампа працюють над пом'якшенням санкцій проти Росії
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колаж: glavcom.ua

«Радники Трампа вже накидали план, як вони могли б послабити санкції, накладені на Росію»

Радники президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа працюють над планом щодо послаблення санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«За словами людей, знайомих з ходом переговорів, радники Трампа вже накидали план, як вони могли б послабити санкції, накладені на Росію через війну, в тому числі обмежити ціни на продаж її нафти», – пише Bloomberg.

Bloomberg додає, що Штати, під час зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії, обговорюватимуть термін та обсяги початкового припинення вогню з Росією, а також «точки напруженості», які потрібно врегулювати.

За словами джерел, Росія також готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні «за умови досягнення прогресу в остаточному мирному врегулюванні».

Зобов'язання щодо часткового російсько-українського перемир'я буде розглядатись як перший крок до переговорів про більш стійке врегулювання.

За словами неназваних посадовців, обговорення гарантій безпеки з боку Штатів, які можуть мати вирішальне значення, наразі призупинене. Ще одним пунктом розбіжностей буде питання розміру й сфери застосування української армії.

Тим часом європейські лідери на чолі з Британією та Францією готують власні пропозиції щодо надання гарантій безпеки Києву. Водночас офіційні особи в Лондоні й Парижі чітко дали зрозуміти, що ці гарантії вимагатимуть підтримки з боку Штатів, втім, Трамп наразі не взяв на себе жодних зобов'язань.

Нагадаємо, ​Сполучені Штати Америки відхилили пропозицію Канади щодо створення спеціальної групи для моніторингу «тіньового флоту» російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу західних санкцій. 

Водночас уряд Великої Британії має намір розморозити близько 2,3 млрд фунтів від продажу футбольного клубу «Челсі» та направити їх на допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times. За словами міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, Британія заморозила близько 2,3 мільярда фунтів від продажу «Челсі».

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Теги: росія міністр санкції путін переговори Дональд Трамп

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