Ні в України, ні в Росії насправді немає козирів – Трамп

Раніше президент США заявляв, що Росія має «козирі» у будь-яких мирних переговорах, оскільки «захопила багато українських територій»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що ані в України, ані в Росії «немає козирів», тому обом сторонам треба укласти угоду про мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

«Ви знаєте, я кажу, що у них немає козирів. Ні в кого насправді немає козирів. У Росії їх немає. Все, що потрібно, – це укласти угоду та перестати вбивати людей. Це безглузда війна, і ми збираємось її завершити», – сказав він.

Нагадаємо, американський президент не вперше використовує вислів про козирі України. Під час суперечки з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого Трамп заявив, що в України козирів немає.

Як повідомлялося, Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Раніше адміністрація президента США припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.

До слова, очільник США Дональд Трамп заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу. Також Трамп заявив, що Україна може не вижити.