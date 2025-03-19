Путін обіцяв Трампу припинити удари по енергетиці, але є нюанс

Трамп не домовився з Путіним ні про що

Трампу не вдалось затиснути Путіна у кліщі і домогтись результату

Коротко про результати розмови Трампа і Путіна (як відкинути дипломатичну і пафосну частини):

Перемир'я не буде. Путін для того вимагає припинення постачання ЗСУ і мобілізації.

Путін нібито «негайно дав команду військовим» припинити обстріл енергетичної інфраструктури України. Тобто, обстріл всього іншого продовжується. Крім того, що в офіційних звітах РФ кожне потрапляння у будинок, лікарню, дитсадок чи магазин називається «влучанням у військовий об'єкт».

У сенсі, ніщо не завадить Росії і надалі гатити у нашу енергетичну та іншу інфраструктуру і звітувати про «влучення у військові об'єкти та скупчення військових».

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Путін зазначив Трампу, що перемир'я неможливе без контролю за припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення і без припинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту має стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву.

Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду.

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Пропозиція Трампа передбачає «взаємну відмову» від ударів по енергетичній інфраструктурі – тобто, що ми перестаємо бити по НПЗ. Технічно це означає (зважаючи, що це саме Трамп запропонував) знов позбавлення нас розвідданих. Якщо Трамп це запропонував – він, очевидно, готовий знов на це піти.

А по суті, Трамп не домовився з Путіним ні про що. Як і вважали 2/3 спостерігачів та учасників опитувань на різних платформах.

Це просто перекидання гарячої картоплини: Путіну «погодьтесь на 30-денне припинення вогню» – Зеленському «припиніть мобілізацію і успішні удари» та Трампу «припиніть постачання і інформування»...

Отже, всіх результатів розмови – «м'яч знов на полі Трампа». І він мусить приймати рішення (на шкоду ЗСУ і Україні як «компроміс»). А не Путін.

Трампу не вдалось затиснути Путіна у кліщі і домогтись результату. Він просто отримав собі в обличчя власний же пас. Провал.