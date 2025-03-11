Росіяни готують наступ на Суджу найближчими днями – ISW

Підрозділи ворога зафіксовані в центральній частині села Мартинівка

Російські війська посилюють свої позиції в Курській області та, ймовірно, планують наступ на місто Суджа найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що російські підрозділи зафіксовані в центральній частині села Мартинівка, розташованого на північний схід від Суджі. Зазначається, що начебто їхні солдати взяли під контроль кілька населених пунктів у цьому районі, хоча офіційного підтвердження даних немає.

Активну участь у наступальних діях беруть 44-й армійський корпус та 1434-й полк «Ахмат-Чечня». Також російське командування залучає морську піхоту та два батальйони північнокорейських військових, які можуть підтримувати атаки на околиці Суджі, зокрема поблизу Івашківського, Дмитрюкового, Мелового та Гуєвого.

Водночас українське командування вживає заходів для зміцнення оборони регіону. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, у Курському та Сумському напрямках посилюється угруповання військ, зокрема шляхом безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Українські воїни продовжують відбивати атаки в районах Новенького та Журавки, які знаходяться на північний схід від Сум. Тим часом російські війська намагаються перерізати ключову дорогу Н-07, що з’єднує Суми з Суджею, але поки не мають достатньо ресурсів для масштабного наступу.

Нагадаємо, наразі загрози оточення ЗСУ в Курській області немає.

Тим часом Генштаб ЗСУ заявив, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати.

Як повідомлялося, російські війська руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, щоб перешкодити українським військам вийти з Курської області в Україну.