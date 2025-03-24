У російському Владивостоці невідомий вчинив підпал на парковці: згоріли десятки автівок

Прокуратура ідентифікувала злочин, як навмисний підпал авто

У російському місті Владивосток невідомий чоловік вчинив підпал на автостоянці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що спершу чоловік підійшов до одного автомобіля облив його легкозаймистою рідиною та підпалив. Після цього автівка спалахнула. Згодом полум'я перекинулось на автомобілі, що стояли поруч. Загалом на стоянці вигоріли 22 транспортних засоби.

Пожежу ліквідували, палія розшукують. Прокуратура ідентифікувала злочин, як навмисний підпал авто. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що Нафтоперевалочний пункт «Кавказька», розташований у Краснодарському краї Росії залишається охопленим вогнем після атаки, яка сталася в ніч на 19 березня. Масштабна пожежа, що почалася з вибуху, охопила всю базу, і її ліквідація досі триває.

До слова, Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила шокуючу кількість пожеж в українських екосистемах за сьогодні. 23 березня в екосистемах за добу сталось 1263 пожежі.

Повідомляється, що понад 966 гектарів української природи сьогодні було знищено вогнем. Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників.