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Інструмент моніторингу способу життя можуть заборонити? НАЗК звернулося до нардепів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Інструмент моніторингу способу життя можуть заборонити? НАЗК звернулося до нардепів
У НАЗК вважають, що зміни обмежать їхні повноваження і функціонал моніторингу способу життя, що негативно вплине на роботу Агентства
фото з відкритих джерел

Депутати пропонують обмежити моніторинг способу життя періодом, коли людина на держпосаді, що не дасть оцінити законність усіх її статків

У Верховній Раді пропонують правки до Закону України «Про запобігання корупції», які можуть знищити інструмент моніторингу способу життя посадовців. Національне агентство з питань запобігання корупції закликає зберегти цей інструмент. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба НАЗК.

Йдеться про пропозицію змін до ст. 51-4 «Моніторинг способу життя суб’єктів декларування» Закону України «Про запобігання корупції». Вони прописані в законопроєкті № 12374-д «Щодо посилення інституційної спроможності НАЗК».

У НАЗК вважають, що запропоновані зміни ускладнять перевірку сумнівних активів, а також створять корупційні ризики.

Серед запропонованих змін, які будуть розглядати народні депутати:

  1. Обмеження моніторингу способу життя лише періодом, коли людина займає державну посаду. Це не дасть оцінити законність статків, яких людина набула раніше. Отже, посадовець зможе пояснити свої статки нібито «законними доходами», отриманими до державної служби. А це створює корупційні ризики, до того ж посадовець може уникнути відповідальності після звільнення.
  2. Перевірка тільки самого декларанта та його родини. Якщо перевірятимуть лише посадовця та його сім’ю, то майно записуватимуть на інших людей – друзів чи знайомих. Отже, регулятори його не знайдуть. Натомість моніторинг способу життя допомагає розкривати такі схеми.
  3. Обмеження тривалості моніторингу до трьох місяців. Щоб якісно перевірити спосіб життя, потрібно багато часу – адже аналізують великі обсяги інформації, запити до інших країн та фінансові документи. Навіть у простих випадках це може зайняти до шести місяців, а в складних – понад рік. Якщо обмежити термін до трьох місяців, це унеможливить ефективну боротьбу з корупцією.

У НАЗК вважають, що такі зміни обмежать їхні повноваження і функціонал моніторингу способу життя, що негативно вплине на роботу Агентства.

Згодом нардепка Анастасія Радіна повідомила, що комітет Ради з антикорупційної політики відхилив правку, яка вносила зміни до інструменту моніторингу способу життя НАЗК. Радіна закликала інших депутатів не підтриувати також інші відхилені поправки щодо змін до системи електронного декларування або повноважень НАЗК

«Закликаю колег не підтримувати також і інші відхилені поправки щодо змін до системи електронного декларування або повноважень НАЗК у разі винесення їх «на врахування» в сесійній залі. Ці норми суперечать євроінтеграційним зобов’язанням України», – заявила вона. Парламент розглядатиме цей законопроєкт у другому читанні вже цього тижня.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції дослідило рівень корупції в установах, що надають послуги населенню та бізнесу в Україні, – ЦНАПи показали найвищий рівень прозорості. 

Водночас сфера будівництва залишається однією з найбільш корумпованих в Україні. 27,4% громадян минулого року давали хабарі за реєстрацію земельної ділянки, а понад 8% опитаного бізнесу – за дозвіл на будівництво та отримання містобудівних умов.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715. Вони були відібрані за ризикоорієнтованим підходом.

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Теги: Верховна Рада корупція НАЗК

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