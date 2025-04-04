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Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів
Раніше Балков отримував дискваліфікацію за спробу маніпуляції результатами в змаганнях у танцях на льоду на Олімпіаді-1998

Юрій Балков стверджує, що жодним чином не причетний до можливих маніпуляцій результатом змагань

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно дискваліфікував українського суддю Юрія Балкова за спробу впливу на офіційні результати змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

У листопаді минулого року Дисциплінарна комісія ISU розпочала розслідування щодо можливої спроби впливу на офіційні результати змагань юніорського Гран-прі з фігурного катання у Любляні, яке проходило з 2 по 5 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що перемогу на тих змаганнях у танцях на льоду здобула українська пара Ірина Підгайна та Артем Коваль.

Окрім Юрія Балкова, обвинувачення були висунуті проти 3 суддів, які обслуговували ті змагання – Олени Лісової (Україна), Есе Есена (Туреччина) і Роланда Мадери (Швейцарія).

У матеріалах справи, викладених на офіційному сайті ISU, вказано, що колишній суддя Юрій Балков, який припинив виконувати обов'язки через віковий ценз, згідно з нормами ISU, 5 жовтня 2024 року перед початком змагань з довільного танцю надіслав смс-повідомлення одному з суддів. У ньому він попросив підтримати українську пару.

«Шановний [...] (ім'я опущено в матеріалах справи - прим.). Коли я можу тобі зателефонувати? Це Юрій Балков з України, сподіваюся, ти мене пам'ятаєш», – написав Балков у цьому повідомленні.

Згодом він надіслав повідомлення вдруге.

«Шановний [...]! Мені дуже шкода, але мені потрібна ваша допомога. Якщо пара з України добре виступить, прошу вас підтримати, я прошу вас підтримати їх для 1-го місця, виставивши 8 балів за компоненти та гарні надбавки за всі добре виконані елементи. Я дуже сподіваюся на вашу допомогу, кілька суддів підтримають вас. Сподіваюся побачити вас на змаганнях у Софії, Дортмунді, або в Будапешті на Santa Claus Cup. З великою вдячністю, Юрій», – написав Балков.

Суддя, який отримав це повідомлення, не відповів на нього та переадресував його технічному контролеру змагань, який своєю чергою сповістив про це віцепрезидента ISU.

5 березня 2025 року у Мюнхені відбулося усне слухання у справі, на яких Юрій Балков заявив, що жодним чином не причетний до можливих маніпуляцій результату змагань.

«Мої дії не мають ознак будь-яких маніпуляцій, і я жодним чином не вступав у змову з іншими суддями. Будь-які спроби пов'язати мене з іншими особами у цій справі є безпідставними. Такі звинувачення є безпідставними та не відповідають фактичним обставинам справи.

Я щиро люблю танці на льоду і завжди був глибоко зацікавлений у розвитку цієї дисципліни, особливо у підтримці українських спортсменів. Моє повідомлення не є маніпуляцією, як це визначено статтею 12 Конвенції ІСУ. Це не було спробою вплинути на результати або нав'язати свою думку іншому судді», – заявив Балков.

Водночас він визнав, що написав відповідне повідомлення.

25 березня 2025 року Дисциплінарна комісія ISU ухвалила рішення про довічне відсторонення Балкова від будь-якої діяльності та участі у всіх активностях ISU.

Інших 3 обвинувачених було виправдано через недостатність доказів їх причетності до маніпуляцій.

Нагадаємо, раніше Балков отримував дискваліфікацію за спробу маніпуляції результатами в змаганнях у танцях на льоду на зимових Олімпійських іграх 1998 року в Нагано.

Теги: фігурне катання скандал корупція

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