На Закарпатті викрито посадовця військової частини: у чому його підозрюють

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили начальника речової служби тилу однієї з військових частин на Закарпатті. За даними слідства, він обіцяв посприяти іншому військовослужбовцю у переведенні на тилову посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

ДБР зауважує, що на початку року до посадовця звернувся командир одного із бойових підрозділів частини з проханням посприяти у його переведенні на посаду тимчасово виконуючого обов’язки помічника начальника з речової служби. Перебування на цій посаді не повʼязане із постійною участю у бойових діях та більше вимагає перебування у тилу. Начальник повідомив командиру, що піде йому на зустріч та допоможе за $10 тис.

«Отримавши обумовлену суму в еквіваленті 410 тис. гривень, посадовець підтримав клопотання перед вищим командуванням про призначення військовослужбовця з бойового підрозділу на тилову посаду. Після цього його затримали правоохоронці. Кошти вилучені. Начальника речової служби вже відсторонено від виконання обов’язків за посадою. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 424 тис. грн застави.

Нагадаємо, що двоє посадовців командування одного з родів військ ЗСУ отримали підозру в організації незаконної схеми оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП Києва і Волинської області.

До слова, прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.