Корупційний скандал в команді Кличка. Держаудитслужба готова провести аудит Києва

Алла Басалаєва: Держаудитслужба має всі можливості й інструменти для проведення аудиту бюджету Києва

Держаудитслужба спроможна провести державний фінансовий аудит бюджету міста Києва. Про це заявила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва, відповідаючи на запитання «Главкома» щодо можливості проведення аудиту Києва після викриття правоохоронними органами корупційних схем у земельній та бюджетній сферах столиці.

За словами Алли Басалаєвої, порядок і організація проведення місцевих аудитів Держаудитслужбою регламентується спеціальною постановою Кабміну. І місто Київ – не виключення.

«Столиця підпадає під загальні правила проведення аудитів місцевих бюджетів, як і решта міст України. І для проведення такого заходу контролю ми маємо законодавчу можливість, всі засоби та інструменти, великий і фаховий персонал. Тобто нам нічого не заважає зайти і здійснити перевірку ефективності витрачання київською владою коштів міського бюджету», – зазначила голова Держаудитслужби.

Нагадаємо, що під час презентації публічного звіту про результати діяльності Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів за 2024 рік Алла Басалаєва наголосила, що в 2025 році місцеві бюджети перебуватимуть під особливою увагою аудиторів.

Раніше мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Також, за словами мера Києва, вже готується пакет рішень Київради, аби унеможливити подібні зловживання надалі. Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА, додав Кличко.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував звільнення топчиновників Київської міської державної адміністрації, ініційовані мером Києва Віталієм Кличком після скандалу з корупцією, зокрема у земельній сфері столиці.

До слова, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького».

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.