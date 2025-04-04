Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Світоліна розповіла, як Монфіс полюбив борщ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна розповіла, як Монфіс полюбив борщ
Монфіс одружений зі Світоліною з літа 2021 року
фото: AP

Світоліна: Монфіс куштував борщ моєї бабусі, і це було неймовірно

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) розповіла про любов свого чоловіка французького тенісиста Гаеля Монфіса до української національної страви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Я дуже рада, що йому подобається український борщ. Я памʼятаю, коли ми разом були в Одесі, він куштував борщ моєї бабусі, і це було неймовірно. У мене навіть є фотографія цього моменту, тому це класно», – сказала Світоліна.

Гаелю Монфісу 38 років. Він одружений зі Світоліною з літа 2021 року. За свою кар'єру француз виграв 13 турнірів ATP.

Нагадаємо, друга ракетка світу Іга Швьонтек оголосила, що не візьме участь у матчах Кубку Біллі Джин Кінг.

«Я прийняла складне рішення. Розумію, що це не та новина, яку хотіли почути вболівальники, особливо польські, але зараз це правильне рішення для мене. Я не зіграю в кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться у Радомі», – написала Іга.

Вона також зазначила, що їй потрібно зосередитися на собі та своїх тренуваннях.

«Я завжди з гордістю представляю свою країну. Минулого року я зіграла все, що тільки можна було зіграти за збірну. Я неймовірно пишаюся історичними командними успіхами - півфіналом Кубка Біллі Джин Кінг і фіналом United Cup. Тепер настав час знайти більше балансу, зосередитися на собі та своїх тренуваннях. Я тримаю кулачки за дівчаток і за всю команду», – наголосила тенісистка.

Нагадаємо, що матчі групи, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

Як повідомлялося, українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на 18 сходинку рейтингу WTA і таким чином розпочинає 350-й тиждень у топ-20 світової класифікації.

Еліна Світоліна вперше потрапила до топ-20 світового рейтингу 11 травня 2015 року у віці 20 років і відтоді шість разів залишала і знову поверталася до двадцятки найсильніших. Найдовший період перебування українки в топ-20 – 272 тижні з кінця серпня 2016 року до початку квітня 2022 року. Нагадаємо, що того сезону Еліна Світоліна взяла паузу через вагітність і в жовтні 2022 року народила доньку.

Після свого повернення в Тур Еліна Світоліна входила в топ-20 рейтингу WTA, піднявшись на 17-те місце в березні 2024 року. Минулого року вона перебувала в топ-20 19 тижнів, покинувши її 9 червня.

 

Теги: Ґаель Монфіс Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У рейтингу WTA Джонс посідає 129 місце
Британська тенісистка знепритомніла під час матчу WTA: деталі інциденту
2 квiтня, 16:03
Швьонтек зазначила, що їй потрібно зосередитися на собі та своїх тренуваннях
Кубок Біллі Джин Кінг: друга ракетка світу ухвалила рішення щодо гри в матчі з Україною
2 квiтня, 12:45
За кар'єру Касаткіна заробила понад 13,1 млн. доларів призових
Відмова Касаткіної від громадянства РФ: пропагандистка Собчак згадала про орієнтацію тенісистки
1 квiтня, 15:58
Росія атакувала будинок українських тенісисток
Від російського обстрілу Дніпра постраждав будинок сестер Кіченок
29 березня, 09:37
Під час пандемії Джокович відмовився від вакцинації
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
27 березня, 15:50
Загальна сума призових, зароблених Світоліною протягом кар'єри – $25,082844 мільйонів
Світоліна подолала позначку в $25 мільйонів призових
26 березня, 20:19
Росіянка Андрєєва зіграє зі Світоліною в 1/4 фіналу турніру в США
Світоліна свій наступний поєдинок зіграє з 17-річною прихильницею Путіна
12 березня, 15:17
Світоліна зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
9 березня, 11:18
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її донька Скаї
WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет
7 березня, 09:40

Скотч. Спорт

Світоліна розповіла, як Монфіс полюбив борщ
Світоліна розповіла, як Монфіс полюбив борщ
«Вісім років кожен матч я граю в одних і тих же трусах». Едерсон розповів про свої забобони
«Вісім років кожен матч я граю в одних і тих же трусах». Едерсон розповів про свої забобони
Донька Суркіса показала, як дід грається з онуком
Донька Суркіса показала, як дід грається з онуком
Титулований український стронгмен буде тренером проєкту «Зважені та щасливі»
Титулований український стронгмен буде тренером проєкту «Зважені та щасливі»
40 яєць. У Норвегії найкращий гравець матчу отримав оригінальний приз
40 яєць. У Норвегії найкращий гравець матчу отримав оригінальний приз
Віталій Кличко зворушливо привітав брата Володимира з днем народження
Віталій Кличко зворушливо привітав брата Володимира з днем народження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
19K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
11K
Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва
8859
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
8498
Донька Фаріон розповіла, скільки заробляє на місяць

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua