Поліція вручила Стерненку ухвалу про примусовий привід до СБУ



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До Сергія Стерненка вранці 11 червня завітала поліція

Активіст має прибути до СБУ о 12 годині, куди запрошує також усіх охочих його підтримати

Зранку 11 червня поліція вручила активісту Сергію Стерненку ухвалу про примусовий привід до СБУ. Ймовірно, йдеться про вручення слідчим повідомлення про підозру за самозахист.

Про це Стерненко написав у Facebook.

З’явитися в управлінні СБУ Сергій Стерненко повинен сьогодні о 12:00.

«Буду радий вас всіх там бачити. Але найбільше ваша підтримка буде потрібна в суді. Який буде або вже сьогодні, або завтра.Все в Києві. Інформуватиму. Буде весело», — підсумував активіст.

Напередодні повідомлялося, що прокурор відмовився підписувати підозру Стерненкучерез упереджене слідство. За даними джерел ЗМІ, слідчі СБУ підготували підозру Стерненку ще місяць тому. І тоді старший групи прокурорів підписувати її відмовився.

Окрім того, прокурор звернувся до Ради прокурорів через публічну обіцянку генерального прокурора Ірини Венедіктової «повідомити Стерненку про підозру у будь-якому разі».

Раніше СБУ викликала Стерненка для вручення підозри.

Нагадаємо, 18 травня активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.

14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру. Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.