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«Російська ку*ва». Поляки влаштували акцію на Євро-2024 (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Російська ку*ва». Поляки влаштували акцію на Євро-2024 (відео)
Численна армія польських фанатів по дорозі до «Олімпіаштадіону» перед матчем проти Австрії голосно скандувала гасло «Російська к*рва»
скріншот відео

Вболівальники польської збірної влаштували перфоманс перед російським посольством у Берліні

Вболівальники футбольної збірної Польщі влаштували антиросійську акції у Берліні на Євро-2024.

Численна армія польських фанатів по дорозі до «Олімпіаштадіону» перед матчем проти Австрії розмахувала національною символікою та била в барабани поряд із російським посольством і голосно скандувала гасло «Російська к*рва».

Зазначимо, що збірна Польщі стала першою командою, яка втратила шанси на плей-оф Євро-2024.

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Раніше першу перемогу збірної на Євро-2024 прокоментував півзахисник збірної України з футболу Микола Шапаренко, який був визнаний топгравцем поєдинку.  Він зазначив, що поразка з румунами була не нашим днем, а сьогодні – наш. Шапаренко подякував захисникам України, зазначивши, що ця перемога – для них і для інших вболівальників.

Також повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров, коментуючи вольову перемогу національної збірної над командою Словаччини у груповому турнірі Євро–2024, заявив, що команда дуже погано виступила проти Румунії, але тепер команда показала інший дух і заслужила на перемогу

До слова, військові, які обороняють Україну у складі Луганського прикордонного загону-бригади «Помста», показали, як вболівали за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща чемпіонат Європи

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