Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись

Щоб гарантувати собі вихід у наступний раунд «синьо-жовтим» треба лише перемагати

О 19:00 за київським часом наші хлопці зіграють з Бельгією

Сьогодні Україна зіграє заключний матч групового етапу Євро-2024. О 19:00 за київським часом наші хлопці зіграють з Бельгією. Команди вперше в історії зустрінуться між собою, повідомляє Суспільне. Всі збірні групи Е зберігають шанси на продовження боротьби.

Щоб гарантувати собі вихід у наступний раунд «синьо-жовтим» треба лише перемагати, хоча й поразка може зберегти їм шанси на плей-оф.

Усі матчі збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2024 транслюють місцеві телеканали Суспільного (наприклад, Суспільне Київ чи Суспільне Одеса) та медіасервіс Megogo.

Дивитись матч онлайн можна буде виключно на каналах у цифровому ефірі T2, IPTV і кабельних мережах. Але на сайті Суспільне Спорт рансляції не буде.

Крім цього, буде радіо трансляція поєдинку буде доступна на Радіо Промінь.

Нагадаємо, напередодні ми публікували підсумкову таблицю групи D на Євро-2024. Стало відомо хто отримує путівки до плей-оф.