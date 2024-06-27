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Речник збірної України пояснив, чи буде Ребров тренером команди після поразки на Євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Речник збірної України пояснив, чи буде Ребров тренером команди після поразки на Євро
За словами речника збірної України, жодних підстав звільняти Сергія Реброва немає
фото з відкритих джерел

Ребров має контракт зі збірною України до чемпіонату світу 2026 року

Підстав звільняти головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва немає. Про це заявив речник команди Олександр Гливинський в ефірі «Радіо Свобода».

«У нас не вийшло перемогти румунів, але ми перемогли словаків і ми грали краще за бельгійців, але не змогли забити. Шанувальники футболу, впевнений, бачать і розуміють, що якість футболу у збірної на високому рівні. Тому немає жодних підстав звільняти Сергія Реброва», – пояснив він.

За словами Гливинського, Ребров працюватиме з командою далі.

У нього є ще тривалий контракт – аж до чемпіонату світу 2026 року. Змінювати людину на цій посаді кожного року, тому що ми не пройшли далі – це неправильно», – додав речник збірної України.

Нагадаємо, у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024.

Раніше Ребров поділився очікуваннями від матчу України з Бельгією, заявивши, що бельгійці фаворити групи E та дуже сильний суперник.

До слова, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Як повідомлялося, 17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Сергій Ребров навколофутбол

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