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«Більшовик» проти «Патріота». Активістів обурила назва футбольного клубу з Одещини

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Більшовик» проти «Патріота». Активістів обурила назва футбольного клубу з Одещини
Назва футбольного клубу з Одещини спровокувала скандал
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«ФК «Більшовик» грає проти ФК «Патріот». У якому році вони застрягли?»

Активістів руху «Деколонізація. Україна» обурила назва любительського футбольного клубу з Подільського району Одеської області.

«ФК «Більшовик» грає проти ФК «Патріот». Цікаво, у якому році вони застрягли?», – зазначається на сторінці руху «Деколонізація. Україна».

Нагадаємо, депутати Запорізької міської ради на сесії прийняли проєкт рішення про продаж на аукціоні пам'ятника вождя більшовиків Володимира Леніна.

Пам'ятник перебуває на балансі міста з 2016 року ‒ відколи його демонтували. За демонтованого Леніна планують виручити від 10 млн до 15 млн грн.

Пам'ятник Леніну в Запоріжжі встановили у 1964 році. Скульптура зроблена з бронзи, а постамент був із рожевого граніту. Загальна висота пам'ятника складає 19,8 м.

До слова, збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. Після двох турів в усіх чотирьох збірних в групі України по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ декомунізація Одещина

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