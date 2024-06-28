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Стало відомо, скільки грошей збірна України отримала за участь в Євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки грошей збірна України отримала за участь в Євро
Кожна з 24 країн гарантовано отримає 9,25 млн євро за участь в Євро
фото з відкритих джерел

Загальний призовий фонд Євро-2024 склав 331 млн євро

Збірна України з футболу отримала 10,75 млн євро за участь у чемпіонаті Європи. З них – 9,25 млн євро за участь в Євро, 1 млн євро за перемогу над Словаччиною та 0,5 млн євро за нічию з Бельгією. Про це стало відомо з сайту УЄФА.

Зокрема, загальний призовий фонд Євро-2024 склав 331 млн євро. До цієї суми входять 222 млн євро за участь команд та 109 млн євро за результати на турнірі.

Кожна з 24 країн-учасниць гарантовано отримає 9,25 млн євро, а також бонуси за результати групового етапу та виступів у плей-офф. Переможці можуть накопичити бонусних 28,5 млн євро.

Раніше повідомлялось, що за вихід на континентальну першість Українська асоціація футболу виплатить гравцям, тренерам та обслуговуючому персоналу збірної близько 140 млн грн.

Крім того, УЄФА також виплатить близько 240 млн євро клубам, гравці яких беруть участь у турнірі. Розрахунок конкретних виплат кожному клубу відображатиме:

  • кількість гравців, відпущених до національних команд-учасниць;
  • кількість днів, які кожен гравець проводить на турнірі;
  • класифікація ФІФА клубів для компенсації тренувань.

Нагадаємо, у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024.

Раніше Ребров поділився очікуваннями від матчу України з Бельгією, заявивши, що бельгійці фаворити групи E та дуже сильний суперник.

До слова, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Як повідомлялося, 17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України УЄФА

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