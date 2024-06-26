Результати третього туру в групі С: учасниками плей-оф стали Англія, Данія та Словенія

Англія зустрілася зі Словенією в останньому турі в групі С

Підсумкова таблиця групи C

В останньому турі в групі С Англія зустрілася зі Словенією, а Данія зіграла проти Сербії. Команди закінчили матчі з рахунками 0;0, тому їхнє положення у групі не змінилося. Варто зауважити, що не залежно від результату, у плей-оф проходила Англія. Інші з названих команд зберігали шанси на вихід у наступному раунді.

Група С. Третій тур

Англія – Словенія 0:0

Данія – Сербія 0:0

Перемога збірної Англії стала своєрідним підсумком турнірній таблиці групи С. Британці здобули перемогу над сербами (1:0) таки у першому турі.

Тим часом за друге місце між Данією та Словенією тривала неабияка боротьба, адже за усіма критеріями оцінки між командами цих країн була цілковита рівність.

Тож місце у квартеті С визначив рейтинг: які місця займали збірні за підсумками завершення групового етапу Євро. Згідно з ним друге місце посіла Данія: в останньому рейтингу ФІФА вона займає дев'яте місце, тоді як Словенія – 15-те.

Група С. Турнірна таблиця

Англія – 5 очок (3 матчі), 2:1 (різниця голів);

Данія – 3 очки (3), 2:2;

Словенія – 3 очки (3), 2:2;

Сербія – 2 (3), 1:2.

Незважаючи на фінішування третіми, збірна Словенії також пройшла у плей-оф Євро-2024, 3 очками випередивши Угорщину.

Команди яких країн на Євро-2024 зайняли треті місця

Нідерланди – 4 очки (3 матчі), 4:4 (різниця голів).

Словаччина – 3 очки (2), 2:2.

Словенія – 3 очки (3), 2:2.

Угорщина – 3 очки (3), 2:5.

Хорватія – 2 очки (2), 3:6.

Чехія – 1 очко (2), 2:3.

В 1/8 фіналу Євро-2024 вийшли збірні таких країн:

Іспанія – 3-тя команда груп D/E/F;

Німеччина – Данія;

Португалія – 3-тя команда груп А/B/C;

Франція – 2-га команда групи Е;

Переможець групи Е – 3-тя команда груп А/С/D;

Австрія – 2-га команда групи F;

Англія – 3-тя команда груп D/E/F;

Швейцарія – Італія.

Нагадаємо, напередодні ми публікували підсумкову таблицю групи D на Євро-2024. Стало відомо хто отримує путівки до плей-оф.