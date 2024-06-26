Результати третього туру в групі С: учасниками плей-оф стали Англія, Данія та Словенія
Підсумкова таблиця групи C
В останньому турі в групі С Англія зустрілася зі Словенією, а Данія зіграла проти Сербії. Команди закінчили матчі з рахунками 0;0, тому їхнє положення у групі не змінилося. Варто зауважити, що не залежно від результату, у плей-оф проходила Англія. Інші з названих команд зберігали шанси на вихід у наступному раунді.
Група С. Третій тур
- Англія – Словенія 0:0
- Данія – Сербія 0:0
Перемога збірної Англії стала своєрідним підсумком турнірній таблиці групи С. Британці здобули перемогу над сербами (1:0) таки у першому турі.
Тим часом за друге місце між Данією та Словенією тривала неабияка боротьба, адже за усіма критеріями оцінки між командами цих країн була цілковита рівність.
Тож місце у квартеті С визначив рейтинг: які місця займали збірні за підсумками завершення групового етапу Євро. Згідно з ним друге місце посіла Данія: в останньому рейтингу ФІФА вона займає дев'яте місце, тоді як Словенія – 15-те.
Група С. Турнірна таблиця
- Англія – 5 очок (3 матчі), 2:1 (різниця голів);
- Данія – 3 очки (3), 2:2;
- Словенія – 3 очки (3), 2:2;
- Сербія – 2 (3), 1:2.
Незважаючи на фінішування третіми, збірна Словенії також пройшла у плей-оф Євро-2024, 3 очками випередивши Угорщину.
Команди яких країн на Євро-2024 зайняли треті місця
- Нідерланди – 4 очки (3 матчі), 4:4 (різниця голів).
- Словаччина – 3 очки (2), 2:2.
- Словенія – 3 очки (3), 2:2.
- Угорщина – 3 очки (3), 2:5.
- Хорватія – 2 очки (2), 3:6.
- Чехія – 1 очко (2), 2:3.
В 1/8 фіналу Євро-2024 вийшли збірні таких країн:
- Іспанія – 3-тя команда груп D/E/F;
- Німеччина – Данія;
- Португалія – 3-тя команда груп А/B/C;
- Франція – 2-га команда групи Е;
- Переможець групи Е – 3-тя команда груп А/С/D;
- Австрія – 2-га команда групи F;
- Англія – 3-тя команда груп D/E/F;
- Швейцарія – Італія.
Нагадаємо, напередодні ми публікували підсумкову таблицю групи D на Євро-2024. Стало відомо хто отримує путівки до плей-оф.
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