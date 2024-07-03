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Туреччина здолала Австрію і стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Туреччина здолала Австрію і стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
Туреччина відкрила рахунок у матчі на стартовій хвилині
фото: УЄФА

Збірна Туреччини повертається до чвертьфіналів Євро вперше з 2008 року

Збірна Туреччини перемогла збірну Австрії та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024. Матч завершився із рахунком 2:1 на користь турецької команди.

Уже перше стандартне положення призвело до голу Туреччини. Меріх Демірал відкрив рахунок – 1:0 після кутового на стартовій хвилині. 

Шанс зрівняти рахунок на старті другої 45-хвилинки змарнував капітан Австрії Марко Арнаутович. Штефан Пош розрізним пасом виводив нападника віч-на-віч із голкіпером, але той не переграв Мерта Гюнока.

Туреччина у відповідь подвоїла перевагу після іншого кутового з правого флангу. Знову відзначився Демірал, що перестрибнув суперників у штрафному.

Австрія після години ігрового часу скоротила відставання після власного кутового. На дальній стійці воріт Туреччини атаку довершив Міхаель Грегорич. Інших нагод забити австрійці не організували та зазнали поразки.

Збірна Туреччини повертається до чвертьфіналів Євро вперше з 2008 року, коли провела свій найуспішніший чемпіонат з виходом до півфіналу.

У чвертьфіналі Туреччина гратиме з Нідерландами, які у своєму матчі розгромили команду Румунії (3:0). Гра відбудеться в суботу, 6 липня, в Берліні.

Євро-2024: всі чвертьфінальні пари

  • П'ятниця, 5 липня. 19:00. Іспанія – Німеччина
  • П'ятниця, 5 липня. 22:00. Португалія – Франція
  • Субота, 6 липня. 19:00. Англія – Швейцарія
  • Субота, 6 липня. 22:00. Нідерланди – Туреччина

Раніше збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024.

Нагадаємо, збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії. А збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024, здолавши команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.

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Теги: Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи

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