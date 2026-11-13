Визначився прапороносець України на закритті Юнацької Олімпіади 2026

Оксана Шевчук: Для мене велика честь нести прапор України на церемонії закриття Юнацьких Олімпійських ігор

Сьогодні, 13 листопада, у Діамніадіо згасне вогонь IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор

Оксана Шевчук буде прапороносицею національної збірної команди України на церемонії закриття IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Сьогодні, 13 листопада, у Діамніадіо, що в Сенегалі, згасне вогонь IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що символізуватиме завершення головного молодіжного мультиспортивного форуму чотириріччя. Наразі українська команда має у своєму активі вісім нагород, а одним із найяскравіших досягнень стало чемпіонство наших футзалісток.

Честь нести державний прапор на церемонії закриття довірено капітанці національної збірної команди України з футзалу Оксані Шевчук, яка разом із партнерками виборола «золото»

«Для мене велика честь нести прапор України на церемонії закриття Юнацьких Олімпійських ігор. Це особливий момент, яким хочеться насолодитися до останньої миті, адже ці Ігри подарували нам неймовірні емоції, новий досвід і незабутні спогади. Дуже щаслива, що ми з командою змогли завершити цей шлях з історичними золотими медалями та гідно представити нашу країну. Це спогади, які назавжди залишаться в моєму серці!», – сказала Шевчук.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбувається на африканському континенті.

Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.