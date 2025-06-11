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Міжнародний виставковий центр опинився під контролем власника готелю «Україна»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міжнародний виставковий центр опинився під контролем власника готелю «Україна»
Центр на Лівобережній у Києві є найбільшим виставковим комплексом України
фото: Facebook/Міжнародний Виставковий Центр

За словами Кріппи, угода зумовлена «інвестиційною привабливістю обʼєкта для міжнародних партнерів»

Власник бізнес-центру «Парус», готелю «Україна» та кіберспортивної команди Natus Vincere Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Центр на Лівобережній у Києві, площа якого становить 73 228 кв. м, є найбільшим виставковим комплексом України. За словами бізнесмена, угода стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%

Як наголосив Кріппа, угода зумовлена «інвестиційною привабливістю обʼєкта для міжнародних партнерів та вірою в майбутнє України». Він не виключає можливості зміни призначення приміщення, однак реконструкція поки не передбачена. Крім того, буде збережено команду зі 130 працівників.

Зазначається, що у 2024 році Міжнародний виставковий центр збільшив виручку на 71,4% – до 83,0 млн грн, а його чистий збиток скоротився у 3,3 раза – до 7,1 млн грн. Загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо до виставкових залів).

У травні Антимонопольний комітет України погодив покупку компанії, якій належить 50% Міжнародного виставкового центру на Лівобережній. Зокрема, АМКУ дозволив компанії Citadel Ventures Cyprus Limited отримати контроль над A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, яка володіє 50,04% у ТОВ «Міжнародний виставковий центр» (МВЦ). Бенефіціаром Citadel Ventures є Кріппа. Інші співвласники МВЦ – Анатолій і Олена Ткаченки (по 12,49%), а також венчурний фонд «Асборн» (24,98%), бенефіціаром якого є Марина Дорохіна, донька девелопера Вагіфа Алієва

Нагадаємо, що державне підприємство «Готель «Україна» у Києві 18 вересня 2024 року було продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 раза більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи. Згодом новий власник перерахував 3 млрд грн до бюджету.

Також за умовами продажу новий власник зобов’язаний зберегти основний напрямок діяльності підприємства та забезпечити соціальні гарантії працівникам протягом як мінімум шести місяців з моменту набуття права власності.

До слова, власник Vodafone придбав найбільше підприємство України з видобутку титанових руд. Уряд ухвалив рішення про продаж державного пакета акцій «Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії», яка була продана на аукціоні з приватизації.

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Теги: Київ бізнесмен приватизація

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