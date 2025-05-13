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Українки здобули три нагороди на чемпіонаті Європи з шашок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українки здобули три нагороди на чемпіонаті Європи з шашок
У змаганнях зі швидкої гри серед жінок маємо подвійний український п’єдестал

Змагання проходили без участі спортсменів, які представляють Росію та Білорусь

На чемпіонаті Європи з шашок (шашки-100) у Брюсселі (Бельгія) збірна України здобула три медалі. Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях зі швидкої гри серед жінок маємо подвійний український п’єдестал: срібною призеркою стала харків'янка Анастасія Глушко, а одеситка Вікторія Мотрічко виборола бронзу. Переможницею у рапіді стала Наталія Садовська з Польщі.

Ще одну бронзову медаль Мотрічко здобула у блискавичній грі. Золота медаль у бліці дісталася Зої Голубєвій з Латвії, срібло у Марти Банковської з Польщі.

Змагання проходили без участі спортсменів, які представляють Росію та Білорусь через дискваліфікацію після воєнного вторгнення в Україну.

До слова, норвезький шахіст Магнус Карлсен повідомив, що незабаром стане батьком.

16-й чемпіон світу опублікував у соцмережі фотографії своєї дружини Елли Вікторії і написав: «Моя прекрасна вагітна дружина».

Магнус та Елла Вікторія одружилися у січні цього року.

Як повідомлялося, «Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані.

Афганські таліби оголосили шахову гру харамом. Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що гра в шахи заборонена і закрила Афганську шахову федерацію.

9 травня афганські шахісти звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити їм грати у шахи, а також отримувати фінансову допомогу для організації роботи шахових груп та змагань.

Представники Департаменту спорту та фізичного виховання «Талібану» повідомили їм, що указ еміра оголошує шахи забороненими та позбавив федерацію можливості продовжувати свою діяльність.

Афганська шахова федерація після приходу до влади «Талібану» продовжувала існувати і працювати, навчаючи грі в шахи як чоловіків, так і жінок. У країни навіть проводилися змагання з шахів.

Теги: спорт

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