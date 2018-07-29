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    Володимир Кличко знову битиметься з Джошуа

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    <span>Ентоні Джошуа - Володимир Кличко. Фото Reuters</span> - Володимир Кличко знову битиметься з Джошуа
    Ентоні Джошуа - Володимир Кличко. Фото Reuters

    Українець повинен стати спаринг-партнером британця

    Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко знову буде боксувати проти британця Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

    Про це повідомляє сайт luckypanch.net.

    Кличко буде допомагати нинішньому чемпіону світу готуватися до поєдинку проти Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО).

    Українець стане одним зі спаринг-партнерів британця. 

    Нагадаємо, Джошуа проведе бій проти Повєткіна на стадіоні «Вемблі» 22 вересня.

    Кличко у 2013-му році переміг Повєткіна одноголосним рішенням суддів.

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    Володимир Кличко бокс
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