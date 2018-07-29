Володимир Кличко знову битиметься з Джошуа
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Ентоні Джошуа - Володимир Кличко. Фото Reuters
Українець повинен стати спаринг-партнером британця
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко знову буде боксувати проти британця Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).
Про це повідомляє сайт luckypanch.net.
Кличко буде допомагати нинішньому чемпіону світу готуватися до поєдинку проти Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО).
Українець стане одним зі спаринг-партнерів британця.
Нагадаємо, Джошуа проведе бій проти Повєткіна на стадіоні «Вемблі» 22 вересня.
Кличко у 2013-му році переміг Повєткіна одноголосним рішенням суддів.
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