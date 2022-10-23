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Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу
На початку жовтня IBA, якою керує росіянин Кремльов, повернула росіян і білорусів до міжнародних змагань

Молодіжний чемпіонат світу з боксу пройде з 14 до 26 листопада в Ла-Нусії, Іспанія

Росія та Білорусь не виступлять на молодіжному чемпіонаті світу з боксу, попри дозвіл Міжнародної боксерської асоціації (IBA) змагатися на міжнародних турнірах.

IBA отримала офіційні листи від Росії та Білорусі, в яких повідомляється, що вони пропустять турнір.

Причина такого рішення – часові та матеріально-технічні обмеження, пов’язані з підготовкою спортсменів

Турнір пройде з 14 до 26 листопада в Ла-Нусії, Іспанія. Для росіян і білорусів це мав бути перший турнір під егідою IBA після повернення.

Нагадаємо, що на початку жовтня IBA, якою керує росіянин Умар Кремльов, повернула росіян і білорусів до міжнародних змагань, дозволивши їм змагатися під своїми прапорами.

Спортсмени цих країн пропустили жіночий Чемпіонат Європи, що завершився в Чорногорії.

Теги: бокс чемпіонат світу

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