Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу
Молодіжний чемпіонат світу з боксу пройде з 14 до 26 листопада в Ла-Нусії, Іспанія
Росія та Білорусь не виступлять на молодіжному чемпіонаті світу з боксу, попри дозвіл Міжнародної боксерської асоціації (IBA) змагатися на міжнародних турнірах.
IBA отримала офіційні листи від Росії та Білорусі, в яких повідомляється, що вони пропустять турнір.
Причина такого рішення – часові та матеріально-технічні обмеження, пов’язані з підготовкою спортсменів
Турнір пройде з 14 до 26 листопада в Ла-Нусії, Іспанія. Для росіян і білорусів це мав бути перший турнір під егідою IBA після повернення.
Нагадаємо, що на початку жовтня IBA, якою керує росіянин Умар Кремльов, повернула росіян і білорусів до міжнародних змагань, дозволивши їм змагатися під своїми прапорами.
Спортсмени цих країн пропустили жіночий Чемпіонат Європи, що завершився в Чорногорії.
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