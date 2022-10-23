Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українки показали феноменальний результат на Чемпіонаті Європи з боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українки показали феноменальний результат на Чемпіонаті Європи з боксу
Україна здобула 3 золоті медалі, 1 «срібло» та 2 «бронзи» на континентальній першості

Для Тетяни Коби перемога у Будві стала другою в кар'єрі на континентальних змаганнях

Жіноча збірна України з боксу здобула відразу три золоті нагороди на Чемпіонаті Європи, який завершився у чорногорській Будві.

Як зазначає телеграм-канал Base of Ukrainian sports, такий здобуток дозволив посісти нашим дівчатам друге місце у загальнокомандному заліку. Це є найкращим результатом за всю історію України.

У підсумку ж Україна виграла 3 золоті медалі, 1 «срібло» та 2 «бронзи».

Золоті медалі здобули:

  • Тетяна Коб (вагова категорія до 52 кг),
  • Анастасія Ковальчук (54 кг)
  • Марія Ловчинська (понад 81 кг)

Срібною призеркою стала Марія Бова (63 кг), бронзовими – Раїса Піскун (81 кг) та Анастасія Черноколенко (75 кг).

Варто зазначити, що для Тетяни Коби перемога у Будві стала другою в кар'єрі на континентальних змаганнях. Вперше чемпіонкою Європи вона стала вже у далекому 2009 році.

Теги: Чорногорія бокс

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Безус, український професійний боксер і кікбоксер у важкій вазі
Український боксер з іронією порівняв рашизм із німецьким фашизмом
19 жовтня, 12:36
Російських спортсменів потрібно ізолювати
Боксер Сіренко різко виступив проти росіян у спорті
21 жовтня, 12:07
Нестеров є близьким другом Повєткіна
Тренер відомого російського боксера воює проти України (фото)
20 жовтня, 22:27

Новини

Українки показали феноменальний результат на Чемпіонаті Європи з боксу
Українки показали феноменальний результат на Чемпіонаті Європи з боксу
Голлівудський актор «Скеля» отримав іменну футболку від «Реала» (фото)
Голлівудський актор «Скеля» отримав іменну футболку від «Реала» (фото)
«Дует майстрів договірняків». Львівський «Рух» відзначився гучною заявою
«Дует майстрів договірняків». Львівський «Рух» відзначився гучною заявою
Приниження зірки: Роналду прибув на тренування молодіжної команди «Манчестер Юнайтед»
Приниження зірки: Роналду прибув на тренування молодіжної команди «Манчестер Юнайтед»
ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України
ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України
Поєдинок «Шахтаря» в УПЛ перенесли на грудень: оголошено причину
Поєдинок «Шахтаря» в УПЛ перенесли на грудень: оголошено причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Американський експерт попередив Україну про небезпеку
29K
Ірина Фаріон та полонені азовці: деталі скандалу
24K
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
24K
Здохнуть від голоду та холоду: Віталій Кім звернувся до російських «мобіків»
18K
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
11K
Зеленський оригінально пояснив, чому не вестиме переговори з Путіним

Новини

«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Сьогодні, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
Вчора, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Вчора, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Вчора, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
21 жовтня, 07:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту