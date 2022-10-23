Українки показали феноменальний результат на Чемпіонаті Європи з боксу
Для Тетяни Коби перемога у Будві стала другою в кар'єрі на континентальних змаганнях
Жіноча збірна України з боксу здобула відразу три золоті нагороди на Чемпіонаті Європи, який завершився у чорногорській Будві.
Як зазначає телеграм-канал Base of Ukrainian sports, такий здобуток дозволив посісти нашим дівчатам друге місце у загальнокомандному заліку. Це є найкращим результатом за всю історію України.
У підсумку ж Україна виграла 3 золоті медалі, 1 «срібло» та 2 «бронзи».
Золоті медалі здобули:
- Тетяна Коб (вагова категорія до 52 кг),
- Анастасія Ковальчук (54 кг)
- Марія Ловчинська (понад 81 кг)
Срібною призеркою стала Марія Бова (63 кг), бронзовими – Раїса Піскун (81 кг) та Анастасія Черноколенко (75 кг).
Варто зазначити, що для Тетяни Коби перемога у Будві стала другою в кар'єрі на континентальних змаганнях. Вперше чемпіонкою Європи вона стала вже у далекому 2009 році.
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