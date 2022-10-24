Ломаченко – Ортіс зі згадкою про війну: трейлер боксерського супербою (відео)

В трейлері не обійшлося і без згадки про війну в Україні

Український боксер Василь Ломаченко наступний бій проведе 29 жовтня проти Джемейна Ортіса

Український боксер Василь Ломаченко наступний бій проведе 29 жовтня (ніч на 30 жовтня в Україні) проти Джемейна Ортіса. Організатори бою представили офіційний трейлер.



Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться в Нью-Йорку в «Медісон сквер гарден». Це буде головний бій вечора 29 жовтня. В Українці це вже буде ранок 30 жовтня (вихід Ломаченка на ринг очікується близько 6:00 години).

Перед боєм організатори представили офіційний трейлер. В ньому не обійшлося і без згадки про війну в Україні. Адже на початку 2022 року Ломаченко планував провести декілька боїв. Серед них міг бути й бій проти тодішнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа.

Але через війну Ломаченко відмовився від проведення цього бою. А Камбосос за той час програв чемпіонські пояси Девіну Хейні. Після цього боксери провели бій-реванш, де знову переміг Хейні.

Тож поки Ломаченко готується провести бій проти Ортіса, який провів на професійному ринзі 17 боїв. Виграв він 16 (з яких вісім – достроково), і ще одного разу бій закінчився внічию.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.