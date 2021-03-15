Юна зірка Голанд озвучив фінансові претензії «Манчестер Юнайтед»

Норвезький нападник хоче заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень

«Манчестер Юнайтед» націлився на найперспективнішого форварда Європи Ерлінга Голанда. Перехід манкуніанці спробують оформити вже цього літа.

Про це повідомляє Manchester Evening News. Головний тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер і спортивний директор Джон Мерта сходяться на думці, що Голанд – ідеальна довгострокова заміна Ромелу Лукаку, котрий нині виступає за «Інтер».

За інформацією джерела, проблемою для здійснення трансферу може стати не тільки висока трансферна вартість 20-річного нападника. Стверджується, що Голанд хоче отримувати близько 400 тисяч євро на тиждень.

Ерлінг Голанд перейшов у «Боруссію» в січні 2020 року і за цей час забив 47 голів в 48 матчах за «джмелів».

Голанд побив рекорд Кілліана Мбаппе за кількістю голів в Лізі чемпіонів для гравців, які не досягли 21 року. Ерлінг забив вже 20 разів, тоді як француз зупинився на позначці 19. Також йому вдалося забити в шести матчах Ліги чемпіонів поспіль (8 голів).

Впав і національний рекорд Норвегії, який належав нинішньому тренеру «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннару Сульшеру, на рахунку якого було 19 забитих м’ячів.