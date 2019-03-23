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    Світоліна сенсаційно програла в другому колі турніру в Маямі (відео)

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    Світоліна сенсаційно програла в другому колі турніру в Маямі (відео)
    The Koz Telegram

    Травма коліна не дозволила українці показати свою гру

    Українська тенісистка Еліна Світоліна, посіяна на турнірі в Маямі (США) під шостим номером, не змогла пробитися до третього раунду змагань, поступившись китаянці Ван Яфань - 2:6, 4:6.

    Тривалість протистояння склала 1 годину 22 хвилини. На рахунку українки 3 подачі навиліт, 6 подвійних помилок і 2 брейк-пойнти з 2. Її суперниця зробила 4 ейси, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 13.

    Зазначимо, що після сьомого гейму Світоліна попросила медичний тайм-аут, їй змінили пов'язку на коліні, проте це не допомогло українці зіграти краще.

    У третьому колі Ван Яфань, для якої це була перша перемога над представницею топ-10 світового тенісу, зустрінеться з переможницею протистояння Уїтні Осуйве (США, WC) - Даніель Коллінз (США, 25).

     Читайте також: Травма руки завадила Лесі Цуренко стартувати на турнірі в Маямі


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