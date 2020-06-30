Андрій Садовий зробив заяву стосовно можливого зникнення футбольного клубу «Карпати»



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Мер Львова Андрій Садовий хоче, щоб клуб, який виграв Кубок СССР-1969, існував Фото - FCKarpaty.Com.Ua

Для мера Львова принципово, щоб команда не просто грала, а виступала в Прем’єр-лізі

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо футбольного клубу «Карпати», котрий не виїхав на найближчі матчі української Прем’єр-ліги до Маріуполя через відсутність фінансування. Зокрема градоначальник розповів, чому місто не може профінансувати клуб.

«До мене приходив сьогоднішній власник частини акцій «Карпат». Я дав чітке розуміння – для Львова принципово важливо, щоб «Карпати» були і грали у вищому дивізіоні. Ми готові допомагати всім, чим можемо, але ми не маємо права фінансувати професійні футбольні клуби. Ми підтримуємо дитячий футбол.

Тому стоїть завдання, щоб власники знайшли розуміння, а футболісти мали гарантоване фінансування. А власників там два: Смалійчук, здається, прізвище першого, потім є Коломойський, який має другу частину через інші структури», - сказав пан Садовий.

При цьому мер Львова зауважив, що наразі мова про перехід клубу в муніципальну власність не йде.

«У нас немає таких планів, оскільки сьогодні ми бачимо, що відбувається через коронавірус. У нас надходження впали дуже серйозно. Ми хотіли виступити в статусі гаранта пошуку компромісу і створення народної команди, включити місто. Але так виглядає, що сьогодні це навряд чи можливо, враховуючи, що власники між собою поки що шукають діалог. Знайдуть – будемо підтримувати і робити все необхідне», - сказав Садовий.