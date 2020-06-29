Футбольна Прем’єр-ліга: «Маріуполь» наполягатиме, щоб «Карпатам» зарахували технічну поразку



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«Маріуполь» і «Карпати» вочевидь уже не зіграють Фото - Футбол 24

Азовці більше не будуть іти львів’янам на зустріч

Футбольний клуб «Маріуполь» повинен був 1 і 4 липня провести два матчі української Прем’єр-ліги проти львівських «Карпат». Однак львівський клуб повідомив, що через фінансові проблеми команда найвірогідніше не приїде до Маріуполя.

Ситуацію в ефірі телеканалу «Футбол» прокоментував віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін.

«Історія повторюється двічі. Перший раз у вигляді трагедії, вдруге – у вигляді фарсу. Коли перший раз трапилася ситуація з масовим захворюванням гравців «Карпат», наш клуб пішов назустріч колегам по максимуму. Ми не виставляли жодних вимог про технічну поразку.

У нас недавно відбулася конференція клубів другої шістки. Ми обговорювали варіант догравання з «Карпатами». Коли директор «Карпат» Ящишин запитав, як ми можемо допомогти, я озвучив, що наш клуб розуміє складну ситуацію, точно так само йде назустріч.

Майбутній матч, який повинен відбутися 1 липня, всі витрати з його організації ми готові були взяти на себе. Де-факто це був би наш матч, хоча де-юре це повинен бути виїзний матч для нас.

Ми готові були підтримати «Карпати» в цій ситуації, готові були взяти витрати з проведення матчу в Маріуполі. Там начебто підтримали. А зараз ми отримуємо інформацію, що матч не відбудеться. Отримали її заднім числом, керівництво «Карпат» назустріч не виходить. Ми розчаровані.

Далі ми вже не будемо толерантними. Будемо вести розмову про технічну поразку. Не приїхали – отримаєте технічну поразку», - сказав Санін.