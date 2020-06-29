Офіційно: львівські «Карпати» через брак коштів не можуть поїхати на матч до Маріуполя



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Олег Смалійчук не взмозі фінансувати клуб Фото - ФК «Карпати»

Майбутнє клубу виглядає туманним

Перенесений поєдинок української футбольної Прем’єр-ліги «Карпати» – «Маріуполь», цілком ймовірно, не відбудеться, як і наступні матчі львів’ян у чемпіонаті. Причина – брак необхідних коштів. Тритижневий виїзд (а саме у гостях карпатці мали зіграти свої поєдинки через епідеміологічну ситуацію у Львові) обійдеться майже у півтора мільйони гривень. У клубу таких коштів нема. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій прес-службою клубу.

Власниками клубу є дві іноземні компанії – «Менділ Лімітед», яка віднедавна належить новому президентові «Карпат» Олегу Смалійчуку, та «Крісал Холдінґс», що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

«Олег Смалійчук тривалий час перебував у Києві і намагався зустрітися із представниками та власниками компанії «Крісал Холдінґс», аби викупити їхню частку клубу чи домовитися про спільне фінансування, – говорить виконавчий директор ФК «Карпати» Ростислав Ящишин. – Наскільки мені відомо, зустріч не відбулася. Також друга сторона жодним чином не реагувала на офіційні листи від Олега Смалійчука з ідентичними пропозиціями.

Не секрет, що в клубу були тривалі фінансові труднощі, ми рік виживали без фінансування. Зараз у «Карпат» буквально нема власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності, всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори жодним чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету.

Після зміни власника компанії «Менділ Лімітед», Олег Смалійчук прилетів до Львова та оперативно закрив низку проблемних питань. Зараз боргів перед командою нема, більше того, гравці отримали матеріальне заохочення за проявлений характер у львівському дербі. Однак після відсутності діалогу з компанією «Крісал Холдінгс», Олег Смалійчук повідомив мене, що має можливість фінансувати клуб на свої 50%, оскільки є простим бізнесменом, а не олігархом. Відповідно, наразі у нас нема можливості виїхати на гру в Маріуполь. Дуже сподіваюся, що представники «Крісал Холдінґс» нарешті звернуть увагу на нашу проблему і вступлять в конструктивний переговорний процес».

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