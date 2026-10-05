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З Костевич та Кулішем у складі: стала відома заявка України на Чемпіонат світу зі стрільби

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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З Костевич та Кулішем у складі: стала відома заявка України на Чемпіонат світу зі стрільби
Олена Костевич та Олег Омельчук спробують відібратися на ще одні Олімпійські ігри для себе
фото: НОК України

Світова першість у Досі стане першим стартом, де розігруватимуться путівки на Олімпіаду-2028 у стрільбі

Збірну України на Чемпіонаті світу 2026 зі стрільби, який пройде з 1 по 14 листопада у катарській столиці Досі, представлять 23 спортсмени. Про це повідомляє «Главком».

Головні зірки української делегації

Заявка синьо-жовтих на турнір виглядає досить потужною, адже у ній зібрані майже всі лідери нашої команди. Зокрема, найбільші надії покладатимуться на призерів Олімпійських ігор Олену Костевич, Сергія Куліша та Олега Омельчука. Костевич, як і Куліш виступатиме одразу в двох олімпійських дисциплінах – пневматичній зброї та малокаліберній. І якщо у випадку Куліша саме другий вид зброї є більш успішним (українець є віцечемпіоном Олімпіади-2024 у стрільбі з трьох положень), то ось у Костевич обидві дисципліни є доволі рвними між собою. Також у двох дисциплінах виступить і Олег Омельчук: в пневматичному пістолеті, а також у змішаній команді в пневматичному пістолеті, де його напарницею стане саме Костевич, з якою вони здобули бронзу Олімпіади-2020. 

Варто також відзначити і призерів Чемпіонатів Європи та світу. Великі шанси добре себе проявити має і бронзовий призер Чемпіонату світу 2022 у пневматичному пістолеті Павло Коростильов. Він по сезону майже не виступав на міжнародних змаганнях, але вже багато разів доводив, що є конкурентним і у пневматичному пістолеті, і в малокаліберному. У малокаліберному швидкострільному пістолеті можна розраховувати на вдалий виступ від чемпіона Європи Максима Городинця, а також на Володимира Пастернака, який проводить найкращі роки у своїй кар'єрі. 

Не можна обійти увагою і ветерана команди Миколу Мільчева. Український представник круглого стенду навіть у 58 років демонструє вражаючий рівень: він кілька днів тому став віцечемпіоном Європи, вийшовши до вирішальної серії вперше за 27 років! Однією з цікавих подій може стати його виступ у змішаній команді з новою зіркою української стендової стрільби Єлизаветою Пивоваровою, яка дебютує на дорослих чемпіонатах світу. 

Інші представники делегації

У пістолеті Україна матиме доволі сильне представництво. Окрім згаданих спортсменів, треба відзначити учасника Олімпійських ігор 2024 Віктора Банькіна (пневматичний пістолет), а також призерку Кубків світу Анастасію Німець (малокаліберний пістолет). Однак з невідомих причин ми не зможемо розраховувати на майстринь у стрільбі по силуету (так називається друга фаза змагань у 25-метровому пістолеті – «Главком») Юлію Коростильову та Юлію Діденко, як і на перспективних представниць пневматичного пістолета Ольгу Лепську та Юлію Ісаченко.  

У гвинтівці лідерками синьо-жовтих будуть талановиті юніорки Марія Сташко (пневматична гвинтівка) та Марія Шейніна (пневматична та малокаліберна гвинтівка), кожна з яких була у фіналі цьогорічної юніорської світової першості. Компанію їм складе більш досвідчена Вікторія Сухорукова, яка неодноразово виступала у фіналах різних міжнародних турнірів. 

Цікавим є склад і у стендовій стрільбі. Як уже зазначалося, свій шанс виступити на дорослій світовій першості отримала Єлизавета Пивоварова, і це не є несподіванкою. Кілька днів тому вона стала авторкою європейського та світового рекорду серед юніорів, тому виступ на дорослому мундіалі для 19-річної стрільчині є цілком заслуженим. Разом з нею та Миколою Мільчевим у круглому стенді (скіті) братимуть участь Валерія Бартишева, яка непогано проявила себе на континентальній першості в Афінах, та Вікторія Науменко, а також бронзовий призер Чемпіонату Європи 2024 Андрій Кобзарук та віцечемпіон європейської першості серед юніорів Іван Рагуля

У траншейному стенді Україна буде представлена Надією Булгаковою, Вікторією Михайлюковою та Марією Клековою серед жінок, а Олександром Олесем Шлюзом, Олексієм Клековим – серед чоловіків. 

Повний склад України на світовій першості зі стрільби

Олімпійські дисципліни

  • Пневматичний пістолет, 10 метрів: Олена Костевич, Олег Омельчук, Віктор Банькін, Павло Коростильов
  • Малокаліберний пістолет, 25 метрів: Олена Костевич, Анастасія Німець, Максим Городинець, Павло Коростильов, Володимир Пастернак
  • Пневматична гвинтівка, 10 метрів: Марія Сташко, Марія Шейніна, Вікторія Сухорукова, Сергій Куліш
  • Малокаліберна гвинтівка, 50 метрів: Марія Шейніна, Вікторія Сухорукова, Сергій Куліш
  • Круглий стенд (скіт): Єлизавета Пивоварова, Валерія Бартишева, Вікторія Науменко, Микола Мільчев, Андрій Кобзарук, Іван Рагуля
  • Траншейний стенд (трап): Надія Булгакова, Вікторія Михайлюкова, Марія Клекова, Олександр Олесь Шлюз, Олексій Клеков
  • Змішана команда, пневматичний пістолет: Олена Костевич, Олег Омельчук
  • Змішана команда, пневматична гвинтівка: Марія Сташко, Сергій Куліш
  • Змішана командна, траншейний стенд: Надія Булгакова, Вікторія Михайлюкова, Олександр Олесь Шлюз, Олексій Клеков

Неолімпійські дисципліни

  • Стандартний пістолет, 25 м: Олена Костевич, Анастасія Німець, Максим Городинець, Павло Коростильов, Володимир Пастернак
  • Пістолет центрального бою, 25 м: Максим Городинець, Павло Коростильов, Володимир Пастернак
  • Довільний пістолет, 50 м: Олена Костевич, Ігор Соловей, Віктор Банькін, Олег Омельчук
  • Малокаліберна гвинтівка з положення лежачи, 50 метрів: Марія Шейніна, Вікторія Сухорукова, Сергій Куліш
  • Змішана командна, круглий стенд: Єлизавета Пивоварова, Валерія Бартишева, Микола Мільчев, Андрій Кобзарук

Відбір на Олімпіаду-2028

Чемпіонат світу 2026 стане першим відбірковим стартом до Ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Перші ліцензії до Лос-Анджелеса отримають по три найкращі спортсмени у кожній олімпійській дисципліні, за винятком змішаних команд, де квот розіграно не буде.

Важливо зазначити, що три найкращі спортсмени не є тим самим, що і призери Чемпіонату світу: кожна країна має право кваліфікувати через світову першість у Досі лише одного спортсмена, тому якщо у топ-3 будуть представники однієї країни, місце на Олімпіаду переходить до четвертого спортсмена і тд. Це означає, що максимально низьким місцем для отримання путівки на Олімпіаду є сьоме: для цього треба, щоб першими шістьма спортсменами у фіналі були представники двох країн (як-от Китаю та Індії, наприклад). 

Також будуть розіграні важливі очки до олімпійського рейтингу, який є одним зі способів відбору на Олімпіаду-2028. 

Нагадаємо, що  УАФ опублікувала заявку збірної України на гру Ліги націй з Угорщиною

Теги: чемпіонат світу Олег Омельчук Микола Мільчев Олена Костевич гвинтівка Сергій Куліш Павло Коростильов пістолет

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