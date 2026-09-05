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Чемпіон світу з футболу вирішив піти зі збірної Іспанії: причини рішення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіон світу з футболу вирішив піти зі збірної Іспанії: причини рішення
Маркос Льоренте долучився до двох останніх трофеїв збірної Іспанії
фото: Imago

Маркос Льоренте попрощався з «Фурією Рохою»

Півзахисник мадридського «Атлетіко» Маркос Льоренте оголосив про завершення виступів за збірну Іспанії через кілька тижнів після перемоги команди на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інстаграм футболіста. 

Причина рішення Льоренте

Льоренте повідомив про завершення міжнародної кар'єри у соцмережах, опублікувавши чорно-білі фотографії з тріумфу національної команди зі світової першості у США. Іспанець визнав, що фізично ще здатен багато років виступати на найвищому рівні, однак вирішив самостійно поставити крапку у цьому етапі кар'єри.

«Після довгих роздумів я вирішив завершити свою кар'єру в національній збірній. Я усвідомлюю, що ще молодий і що, можливо, якби я й надалі грав на високому рівні, у мене ще були б роки попереду, щоб продовжувати виступати в цій формі. Незалежно від того, поїхав би я на Чемпіонат світу чи ні, виграли б ми його чи ні, я вже прийняв це рішення», – пояснив футболіст.

Окремо Льоренте наголосив, що його відхід не пов'язаний ані з проблемами зі здоров'ям, ані з втратою місця у клубі. Він залишається важливим гравцем «Атлетіко» Дієго Сімеоне та продовжуватиме клубну кар'єру. «Я знаю, що багато хто з вас цього не зрозуміє, і, безперечно, я сам теж не зрозумів би цього, дивлячись на ситуацію з боку. Але це особисте рішення, яке я дуже ретельно обдумав і, перш за все, яке йде від щирого серця», – додав Льоренте.

Кар'єра Льоренте за збірну

За збірну Іспанії півзахисник дебютував у листопаді 2020 року та за шість років провів 27 матчів. Він виступав на Євро-2020 і чемпіонатах світу 2022 та 2026 років. На переможному мундіалі у США, Канаді та Мексиці Льоренте зіграв у трьох зустрічах, однак фінал проти Аргентини провів на лаві запасних.

Іспанія перемогла у вирішальному матчі та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу, тож Льоренте завершує кар'єру в національній команді з головним трофеєм міжнародного футболу.

Нагадаємо, що ветеран «Реала» завершив кар'єру в європейській збірній

Теги: чемпіонат світу Маркос Льоренте НОВИНИ ФУТБОЛУ

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