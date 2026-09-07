Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі
«Синьо-жовті» не мали рівних на Балкани
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Планетарна першість завершилася тріумфом вітчизняних рибалок

Національна команда України стала абсолютним чемпіоном світу з ловлі коропа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Турнір відбувся 2-5 вересня. Цьогоріч змагання приймало озеро Маврово в Північній Македонії. У світовій першості взяли участь 33 країни.

Збірна України виборола золоті нагороди та титул абсолютного чемпіона світу в командному заліку. Українські рибалки випередили суперників із Угорщини та Литви. Окрім того, вітчизняні спортсмени взяли медалі в особистому заліку.

Ігор Труба й Андрій Левченко завоювали «золото» Чемпіонату світу з ловлі коропа. Натомість Дмитро Грицун і Денис Супруненко виграли бронзові нагороди.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу рибальство риба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фабіо Гроссо став першим безробітним тренером в Італії
Іменитий клуб Італії відправив у відставку чемпіона світу-2006
Сьогодні, 10:53
Маркос Льоренте долучився до двох останніх трофеїв збірної Іспанії
Чемпіон світу з футболу вирішив піти зі збірної Іспанії: причини рішення
5 вересня, 21:06
Збірна України залишила ЧС з сокки
Збірна України драматично поступилась Бразилії у 1/4 Чемпіонату світу з сокки
5 вересня, 16:44
Людмила Лузан стала легендою веслування на каное
Лузан тріумфом на Чемпіонаті світу переписала історію веслування
30 серпня, 17:24
Фінал світової першості завершився скандалом
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
28 серпня, 17:28
Українки здобули третю спільну медаль світових першостей
Лузан та Рибачок стали срібними призерками Чемпіонату світу з веслування
28 серпня, 16:32

Новини

Тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля» змінив клуб на Близькому Сході
Тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля» змінив клуб на Близькому Сході
У Сербії перед футбольним матчем вшанували пам'ять військового злочинця Ратко Младича (відео)
У Сербії перед футбольним матчем вшанували пам'ять військового злочинця Ратко Младича (відео)
Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі
Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі
Переможець Гран-прі Італії Формули-1 нестандартно відсвяткував успіх
Переможець Гран-прі Італії Формули-1 нестандартно відсвяткував успіх
«Ця заміна має неспортивні причини». Олійникова заявила про те, що не поїде на фінал Кубка Біллі Джин Кінг 2026
«Ця заміна має неспортивні причини». Олійникова заявила про те, що не поїде на фінал Кубка Біллі Джин Кінг 2026
Півзахисник середняка Прем'єр-ліги встановив антирекорд дивізіону
Півзахисник середняка Прем'єр-ліги встановив антирекорд дивізіону

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua