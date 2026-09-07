Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі

«Синьо-жовті» не мали рівних на Балкани

Планетарна першість завершилася тріумфом вітчизняних рибалок

Національна команда України стала абсолютним чемпіоном світу з ловлі коропа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Турнір відбувся 2-5 вересня. Цьогоріч змагання приймало озеро Маврово в Північній Македонії. У світовій першості взяли участь 33 країни.

Збірна України виборола золоті нагороди та титул абсолютного чемпіона світу в командному заліку. Українські рибалки випередили суперників із Угорщини та Литви. Окрім того, вітчизняні спортсмени взяли медалі в особистому заліку.

Ігор Труба й Андрій Левченко завоювали «золото» Чемпіонату світу з ловлі коропа. Натомість Дмитро Грицун і Денис Супруненко виграли бронзові нагороди.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.