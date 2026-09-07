Збірна України дізналась календар на Чемпіонат світу з хокею
Синьо-жовті розпочнуть з протистояння зі Швецією
Збірна України з хокею дізналась календар на Чемпіонт світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнродну федерацію хокею.
Синьо-жовті виступаимуть у елітному дивізіоні вперше за 19 років.
Підопічні Александра Бобкін потрапили до групи А, де їх суперниками стануть збірні Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Швеції, Латвії, Австрії і Словенії.
Чотири найкращі команди вийдуть до чвертьфіналів, а остання опуститься в класі. Турнір для України стартує 14 травня 2027 року.
Календар збірної України на ЧС-2027 з хокею:
Календар збірної України
- Україна – Швеція – 14.05.2027 (17:20 за Києвом)
- Німеччина – Україна – 16.05.2027 (21:20 за Києвом)
- Україна – Австрія – 18.05.2027 (17:20 за Києвом)
- Словенія – Україна – 19.05.2027 (21:20 за Києвом)
- Латвія – Україна – 21.05.2027 (17:20 за Києвом)
- Фінляндія – Україна – 22.05.2027 (27:20 за Києвом)
- Україна – Швейцарія – 24.05.2027 (21:20 за Києвом)
Нагадаємо, що Міжнародна федерація лижних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань – їм доведеться зберігати нейтральний статус.
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