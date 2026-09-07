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Збірна України дізналась календар на Чемпіонат світу з хокею

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України дізналась календар на Чемпіонат світу з хокею
Збірна України зіграє з Німеччиною, Швейцарією, Фінляндією, Швеції, Латвією, Австрією і Словенією
фото: пресслужба ФХУ

Синьо-жовті розпочнуть з протистояння зі Швецією

Збірна України з хокею дізналась календар на Чемпіонт світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнродну федерацію хокею.

Синьо-жовті виступаимуть у елітному дивізіоні вперше за 19 років.

Підопічні Александра Бобкін потрапили до групи А, де їх суперниками стануть збірні Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Швеції, Латвії, Австрії і Словенії.

Чотири найкращі команди вийдуть до чвертьфіналів, а остання опуститься в класі. Турнір для України стартує 14 травня 2027 року.

Календар збірної України на ЧС-2027 з хокею:

Календар збірної України

  • Україна – Швеція – 14.05.2027 (17:20 за Києвом)
  • Німеччина – Україна – 16.05.2027 (21:20 за Києвом)
  • Україна – Австрія – 18.05.2027 (17:20 за Києвом)
  • Словенія – Україна – 19.05.2027 (21:20 за Києвом)
  • Латвія – Україна – 21.05.2027 (17:20 за Києвом)
  • Фінляндія – Україна – 22.05.2027 (27:20 за Києвом)
  • Україна – Швейцарія – 24.05.2027 (21:20 за Києвом)

Нагадаємо, що Міжнародна федерація лижних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань – їм доведеться зберігати нейтральний статус.

Теги: хокей календар Збірна України чемпіонат світу

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