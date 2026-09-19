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На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені
Затриманому повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень
фото: kv.npu.gov.ua

Двох потерпілих віком 42 та 30 років із непроникаючими вогнепальними пораненнями доправили до медичного закладу

На Обухівщині чоловік застосував травматичний пістолет та поранив двох місцевих мешканців. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Подія сталася у місті Васильків поблизу одного з дитячих майданчиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління поліції у Київській області.

Правоохоронці встановили, що у ввечері до компанії людей підійшов невідомий, зробив зауваження та почав лаятися. Один із чоловіків із компанії хотів наблизитися до агресора, однак той двічі вдарив опонента кулаком в обличчя. Одразу після цього нападник дістав з наплічної сумки пристрій для відстрілу гумових куль та здійснив із нього щонайменше десять пострілів у бік обох громадян. 

На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені фото 1

Двох потерпілих віком 42 та 30 років із непроникаючими вогнепальними пораненнями доправили до медичного закладу.

Працівники Васильківського відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку поліції Київщини оперативно встановили особу кривдника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Під час проведення слідчих дій, за місцем проживання фігуранта, правоохоронці вилучили речові докази.

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили про підозру затриманому за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Раніше У Вишгородському районі Київщини 51-річний житель столиці обстріляв із машини чоловіка та жінку поблизу села Ровжі. Фігуранта затримали та відправили під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у лікарні помер відомий акушер-гінеколог, репродуктолог та директор медичного центру Igr Ігор Ільїн. 3 вересня чоловіка тяжко поранили під час стрілянини біля медичного закладу у Святошинському районі Києва.  Ільїн тривалий час боровся з наслідками тяжких поранень після нападу, однак врятувати його не вдалося. 

За попередніми даними правоохоронців, нападник відкрив вогонь, коли Ігор Ільїн вийшов з автомобіля. Чоловік здійснив понад 20 пострілів, після чого втік із місця злочину.

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Теги: слідство чоловік Васильків пістолет

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