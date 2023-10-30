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Участь України у Чемпіонаті Європи із дзюдо: збірна ухвалила рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Участь України у Чемпіонаті Європи із дзюдо: збірна ухвалила рішення
Збірна України не бойкотуватиме ЧЄ з дзюдо через допуск росіян
фото: sport.ua

Федерація дзюдо України продовжує наполягати на тому, що участь спортсменів з країн-агресорів у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі є неприпустимою

Збірна України з дзюдо братиме участь в чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок, який відбудеться з 3 по 5 листопада в Монпельє (Франція). Збірна вирішила не бойкотувати турнір через допуск росіян та білорусів. Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України, пише  sport.ua.

«Федерація дзюдо України продовжує наполягати на тому, що участь спортсменів з країн-агресорів у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі є неприпустимою, а їх, так звана, нейтральність – фейкова.

На жаль, допуск російських і білоруських дзюдоїстів до змагань на території Франції – країни-господарки майбутніх Олімпійських ігор, створює прецедент та говорить про негативні тенденції для всього спортивного світу.

Водночас можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі (Франція). Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє (Франція)», – сказано у повідомленні федерації.

Також наголошується, що Федерація дзюдо України разом з Національним олімпійським комітетом та Міністерством молоді та спорту України неодноразово зверталися з офіційними листами до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та Європейського союзу дзюдо (EJU) з вимогою не допускати до змагань під егідою цих організацій представників Росії та Білорусі у будь-якому статусі. На жаль, керівництво IJF та EJU відверто ігнорує ці звернення та викладені в них факти причетності дзюдоїстів з країн-агресорів до силових структур своїх країн та підтримки війни проти України.

Незважаючи на надану нами інформацію, Європейський союз дзюдо (EJU) допустив до участі в чемпіонаті Європи у Монпельє (Франція) у нейтральному статусі 21 спортсмена з Росії та Білорусі, частина з яких є діючими військовослужбовцями та представниками силових структур своїх країн.

Склад збірної України на чемпіонат Європи 2023:

Чоловіки:

  • 60 кг – Артем Лесюк, Дільшот Халматов;
  • 66 кг – Богдан Ядов;
  • 81 кг – Михайло Свідрак;
  • 100 кг – Антон Савицький;
  • 100+ кг – Євгеній Балевський.

Жінки:

  • 63 кг – Юлія Гребеножко;
    78 кг – Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко;
    78+ кг – Руслана Булавіна, Христина Гоман.

Нагадаємо,  раніше повідомлялося, що Збірна України не братиме участі у юніорському чемпіонаті світу з дзюдо через допуск російських спортсменів, серед яких чинний військовослужбовець.

 

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