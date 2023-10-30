Участь України у Чемпіонаті Європи із дзюдо: збірна ухвалила рішення

Федерація дзюдо України продовжує наполягати на тому, що участь спортсменів з країн-агресорів у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі є неприпустимою

Збірна України з дзюдо братиме участь в чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок, який відбудеться з 3 по 5 листопада в Монпельє (Франція). Збірна вирішила не бойкотувати турнір через допуск росіян та білорусів. Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України, пише sport.ua.

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«Федерація дзюдо України продовжує наполягати на тому, що участь спортсменів з країн-агресорів у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі є неприпустимою, а їх, так звана, нейтральність – фейкова.

На жаль, допуск російських і білоруських дзюдоїстів до змагань на території Франції – країни-господарки майбутніх Олімпійських ігор, створює прецедент та говорить про негативні тенденції для всього спортивного світу.

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Водночас можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі (Франція). Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє (Франція)», – сказано у повідомленні федерації.

Також наголошується, що Федерація дзюдо України разом з Національним олімпійським комітетом та Міністерством молоді та спорту України неодноразово зверталися з офіційними листами до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та Європейського союзу дзюдо (EJU) з вимогою не допускати до змагань під егідою цих організацій представників Росії та Білорусі у будь-якому статусі. На жаль, керівництво IJF та EJU відверто ігнорує ці звернення та викладені в них факти причетності дзюдоїстів з країн-агресорів до силових структур своїх країн та підтримки війни проти України.

Незважаючи на надану нами інформацію, Європейський союз дзюдо (EJU) допустив до участі в чемпіонаті Європи у Монпельє (Франція) у нейтральному статусі 21 спортсмена з Росії та Білорусі, частина з яких є діючими військовослужбовцями та представниками силових структур своїх країн.

Склад збірної України на чемпіонат Європи 2023:

Чоловіки:

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60 кг – Артем Лесюк, Дільшот Халматов;

66 кг – Богдан Ядов;

81 кг – Михайло Свідрак;

100 кг – Антон Савицький;

100+ кг – Євгеній Балевський.

Жінки:

63 кг – Юлія Гребеножко;

78 кг – Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко;

78+ кг – Руслана Булавіна, Христина Гоман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збірна України не братиме участі у юніорському чемпіонаті світу з дзюдо через допуск російських спортсменів, серед яких чинний військовослужбовець.