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Шанси збірної України вийти на Євро-2024 зросли вдвічі після жеребкування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шанси збірної України вийти на Євро-2024 зросли вдвічі після жеребкування
Збірна України є фаворитом серед претендентів на вихід на Євро-2024
фото з відкритих джерел

Збірна України потрапила до Шляху B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024

Шанси збірної України вийти на Євро-2024 різко збільшилися, причиною цьому стало сьогоднішнє жеребкування у швейцарському Ньйоні. Про це повідомляє статистичний портал We Global Football.

Якщо раніше шанси синьо-жовтих оцінювалися приблизно у 36%, то після жеребкування, коли наша національна команда потрапила до шляху B, вони виросли до 63,3%.

Зазначимо, що показник української збірної найвищий серед усіх інших команд.

За результатами жеребкування, яке відбулося у четвер, 23 листопада, у швейцарському Ньйоні, збірна України потрапила до Шляху B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

У півфіналі 21 березня нашим суперником стане Боснія та Герцеговина. Якщо збірна України виграє цей матч, то 26 березня гратиме за перепустку на «Євро-2024» із переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія.

Збірна України з 14 очками посіла третє місце у своїй групі відбору на Євро-2024 та не зуміла напряму вийти на континентальну першість. У матчі завершального туру команда Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) і таким чином програла чинним чемпіонам Європи боротьбу за другу позицію за результатами особистих зустрічей. Окрім «Скуадри Адзурри», пряму путівку на Євро-2024 з групи С також отримала Англія (20 балів), яка посіла перше місце.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть десять міст Німеччини.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України спорт

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