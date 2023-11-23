Шанси збірної України вийти на Євро-2024 зросли вдвічі після жеребкування

Збірна України є фаворитом серед претендентів на вихід на Євро-2024

Збірна України потрапила до Шляху B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024

Шанси збірної України вийти на Євро-2024 різко збільшилися, причиною цьому стало сьогоднішнє жеребкування у швейцарському Ньйоні. Про це повідомляє статистичний портал We Global Football.

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Якщо раніше шанси синьо-жовтих оцінювалися приблизно у 36%, то після жеребкування, коли наша національна команда потрапила до шляху B, вони виросли до 63,3%.

Зазначимо, що показник української збірної найвищий серед усіх інших команд.

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Post-draw EURO Playoffs Odds



Path A

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 44.5%

🇵🇱 Poland - 34.6%

🇫🇮 Finland - 17.7%

🇪🇪 Estonia - 3.2%



Path B

🇺🇦 Ukraine - 63.3%

🇮🇱 Israel - 19.3%

🇧🇦 Bosnia - 11.8%

🇮🇸 Iceland - 5.6%



Path C

🇬🇷 Greece - 46.2%

🇬🇪 Georgia - 42.7%

🇱🇺 Luxembourg - 7.4%

🇰🇿 Kazakhstan - 3.7% — We Global Football (@We_Global) November 23, 2023

За результатами жеребкування, яке відбулося у четвер, 23 листопада, у швейцарському Ньйоні, збірна України потрапила до Шляху B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

У півфіналі 21 березня нашим суперником стане Боснія та Герцеговина. Якщо збірна України виграє цей матч, то 26 березня гратиме за перепустку на «Євро-2024» із переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія.

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Збірна України з 14 очками посіла третє місце у своїй групі відбору на Євро-2024 та не зуміла напряму вийти на континентальну першість. У матчі завершального туру команда Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) і таким чином програла чинним чемпіонам Європи боротьбу за другу позицію за результатами особистих зустрічей. Окрім «Скуадри Адзурри», пряму путівку на Євро-2024 з групи С також отримала Англія (20 балів), яка посіла перше місце.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть десять міст Німеччини.