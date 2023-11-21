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Україна здобула перемогу в усіх матчах відбору на молодіжне Євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна здобула перемогу в усіх матчах відбору на молодіжне Євро
Наступний матч відбору Україна проведе вже у 2024 році
фото з відкритих джерел

Україна закріпилась на першому місці, набравши максимальні 15 очок у п'яти матчах, і закінчила 2023 рік лідером групи

Молодіжна збірна України з футболу здобула свою п'яту перемогу у відборі на Євро-2025. У номінально домашньому матчі «синьо-жовті» переграли Азербайджан – 1:0.

«Синьо-жовті» виграли всі чотири попередні кваліфікаційні матчі: двічі здолали Люксембург (3:0 і 4:0), а також перемогли Північну Ірландію (1:0) та чинного чемпіона Європи Англію (3:2).

До матчу з Азербайджаном Україна підходила в статусі одноосібного лідера групи F. Номінально домашній для «синьо-жовтих» поєдинок проходив на полі в іспанській Мурсії.

Україна створила кілька гольових нагод до середини першого тайму, зокрема, у поперечину влучили Назар Волошин і Володимир Бражко.

Відкрити рахунок «синьо-жовті» зуміли на 34-й хвилині: Бражко реалізував пенальті після фолу на Волошині у штрафному майданчику Азербайджану.

У другій половині зустрічі українці зберегли мінімальний рахунок та здобули чергову перемогу у відборі на Євро.

Кваліфікація Євро-2025 (U21)

Україна – Азербайджан 1:0

Гол: Бражко, 34 (пенальті)

Паралельно з матчем у Мурсії відбувся поєдинок між іншими командами з групи F, Сербією та Люксембургом. Серби на домашньому полі переграли суперника – 2:0.

Україна закріпилась на першому місці, набравши максимальні 15 очок у п'яти матчах, і закінчила 2023 рік лідером групи. При цьому головний конкурент «синьо-жовтих», збірна Англії (9 очок), проведе свій поєдинок проти Північної Ірландії також у вівторок, 21 листопада.

Група F. Турнірна таблиця

  • Україна – 15 очок (5 матчів), 12:2 (різниця голів)
  • Англія – 9 (4), 17:4
  • Сербія – 9 (5), 7:13
  • Люксембург – 3 (6), 3:15
  • Північна Ірландія – 3 (4), 2:4
  • Азербайджан – 3 (4), 3:6

Наступний матч відбору Україна проведе вже у 2024 році. 26 березня «синьо-жовті» зіграють проти Азербайджану на виїзді. Основна частина кваліфікації закінчиться у жовтні.

Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2025

  • 26 березня. Азербайджан – Україна
  • 6 червня. Україна – Сербія
  • 10 червня. Північна Ірландія – Україна
  • 11 жовтня. Англія – Україна
  • 15 жовтня. Сербія – Україна

Як відібратися на Євро-2025 серед молодіжних збірних

Найкраща команда в кожній з дев'яти груп кваліфікації отримає прямі путівки до фінального турніру Євро-2025.

Три найкращі збірні на других сходинках також кваліфікуються до основної частини. Решта других команд розіграють між собою ще три путівки в раунді плей-оф.

Автоматичну путівку до фінальної частини Євро в статусі майбутнього господаря отримала Словаччина. За результатами відбору до неї приєднаються 15 команд.

Раніше ми повідомляли, що Молодіжна збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу у відборі на Євро-2025. Тоді «синьо-жовті» розгромили Люксембург – 4:0.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України спорт чемпіонат Європи

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