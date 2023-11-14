Спортсмен таємно залишив збірну України в Європі, щоб уникнути мобілізації

Спортсмен-втікач заявив, що у нього вже дві повістки

«Це моє життя і мені в ньому жити»

Учасник вуличного риболовного чемпіонату українець Артур Білан вирішив не повертатися додому після Чемпіонату світу в Італії. Він заявив, що таким чином має намір ухилитися від мобілізації, розповів лідер української команди Данило Лясов на своїй Facebook-сторінці.

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Лясов прокоментував рішення свого колишнього партнера по команді, зазначивши, що Білан ухвалив це «важке рішення» після невдалого виступу на Чемпіонаті світу, поки інші члени команди відпочивали перед поверненням додому.

Спортсмен-утікач висловив занепокоєння з приводу можливих наслідків повернення і розповів про дві повістки, з якими він не має можливості «вирішити питання».

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«А ми хочемо жити! Тим більше ми з братом не бачимося і можемо не побачитися! Це важко! Так що я, звичайно, розумію, що моя кар'єра в Україні закінчена, але це моє життя і мені в ньому жити, і я сам собі суддя!» – написав Білан.

Крім того, він повідомив у листуванні, що вирішив залишитися в Європі, щоб возз'єднатися з братом, якого давно не бачив, а також щоб дружина з маленькою дитиною «не жили в постійному стресі».

Нагадаємо, 19-річний футболіст «Шахтаря» U19 Олександр Роспутько не повернувся з клубом до України після поїздки до Бельгії на матч Юнацької ліги УЄФА з «Антверпеном». Він видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки.