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Спортсмен таємно залишив збірну України в Європі, щоб уникнути мобілізації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Спортсмен таємно залишив збірну України в Європі, щоб уникнути мобілізації
Спортсмен-втікач заявив, що у нього вже дві повістки
фото: Артур Білан/Instagram

«Це моє життя і мені в ньому жити»

Учасник вуличного риболовного чемпіонату українець Артур Білан вирішив не повертатися додому після Чемпіонату світу в Італії. Він заявив, що таким чином має намір ухилитися від мобілізації, розповів лідер української команди Данило Лясов на своїй Facebook-сторінці.

Лясов прокоментував рішення свого колишнього партнера по команді, зазначивши, що Білан ухвалив це «важке рішення» після невдалого виступу на Чемпіонаті світу, поки інші члени команди відпочивали перед поверненням додому.

Спортсмен таємно залишив збірну України в Європі, щоб уникнути мобілізації фото 1

Спортсмен-утікач висловив занепокоєння з приводу можливих наслідків повернення і розповів про дві повістки, з якими він не має можливості «вирішити питання».

«А ми хочемо жити! Тим більше ми з братом не бачимося і можемо не побачитися! Це важко! Так що я, звичайно, розумію, що моя кар'єра в Україні закінчена, але це моє життя і мені в ньому жити, і я сам собі суддя!» – написав Білан.

Спортсмен таємно залишив збірну України в Європі, щоб уникнути мобілізації фото 2
Спортсмен таємно залишив збірну України в Європі, щоб уникнути мобілізації фото 3

Крім того, він повідомив у листуванні, що вирішив залишитися в Європі, щоб возз'єднатися з братом, якого давно не бачив, а також щоб дружина з маленькою дитиною «не жили в постійному стресі».

Нагадаємо, 19-річний футболіст «Шахтаря» U19 Олександр Роспутько не повернувся з клубом до України після поїздки до Бельгії на матч Юнацької ліги УЄФА з «Антверпеном». Він видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Теги: Італія Збірна України Європа

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