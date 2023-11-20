Українські вболівальники на матчі з Італією заспівали «Червону руту» (відео)

Збірна України у німецькому Леверкузені проводить останній поєдинок групового турніру у рамках відбору на Євро-2024

Сьогодні, 20 листопада, збірна України у Леверкузені проводить матч відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 проти команди Італії.

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Українські вболівальники на трибунах заспівали відому народну пісню «Червона рута».

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Нагадаємо, що у цій грі збірній України потрібна лише перемога, за іншого результату ми залишимося на третьому місці у відбірковій групі та не отримаємо путівку на Євро-2024.

У разі невдачі збірна України у березні 2024 року зіграє у плей-оф кваліфікації, куди команда Сергія Реброва відібралася за рейтингом Ліги націй.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу у відборі на Євро-2025. У номінально домашньому матчі «синьо-жовті» розгромили Люксембург – 4:0.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повернувся до звичного формату заявок національних команд на головний форум чотириріччя для Старого світу.

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До слова, Збірна України з футболу перемогла польську «Лехію» в закритому товариському матчі з рахунком 2:0.