Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Українські вболівальники на матчі з Італією заспівали «Червону руту» (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські вболівальники на матчі з Італією заспівали «Червону руту» (відео)
фото: скріншот

Збірна України у німецькому Леверкузені проводить останній поєдинок групового турніру у рамках відбору на Євро-2024

Сьогодні, 20 листопада, збірна України у Леверкузені проводить матч відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 проти команди Італії.

Українські вболівальники на трибунах заспівали відому народну пісню «Червона рута».

Нагадаємо, що у цій грі збірній України потрібна лише перемога, за іншого результату ми залишимося на третьому місці у відбірковій групі та не отримаємо путівку на Євро-2024.

У разі невдачі збірна України у березні 2024 року зіграє у плей-оф кваліфікації, куди команда Сергія Реброва відібралася за рейтингом Ліги націй.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу у відборі на Євро-2025. У номінально домашньому матчі «синьо-жовті» розгромили Люксембург – 4:0.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повернувся до звичного формату заявок національних команд на головний форум чотириріччя для Старого світу.

До слова, Збірна України з футболу перемогла польську «Лехію» в закритому товариському матчі з рахунком 2:0.

Читайте також: «Збірна чи команда третього дивізіону?». Чилійський футболіст розкритикував умови для тренування
Теги: Збірна України Люксембург перемога відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Перемоги не буде доти, доки ми не змінимося»
Українців чекає важкий і трагічний 2024 рік
14 листопада, 07:14
Унаслідок влучання автівка загорілася
Немовля отримало травму голови: у Херсоні окупанти обстріляли цивільне авто (відео)
13 листопада, 14:23
Мігранти вимушені жити під мостом у Люксембурзі
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
13 листопада, 11:06
Експертка стверджує, що до Казахстану їздив не Путін, а чоловік, явно молодший за нього
До Казахстану їздив двійник Путіна: що видало диктатора
12 листопада, 13:59
Українці поступилися збірній Словенії 4:5
Хокей. Україна в результативному матчі програла Словенії
10 листопада, 18:44
Чим важче Перемога дається, тим надійнішими є її наслідки
Колонка Залужного для The Economist – холодний душ для українців
2 листопада, 14:39
У межах першої повної едиції «Молодості» за часів повномасштабного вторгнення було показано 129 фільмів
У Києві завершився міжнародний кінофестиваль «Молодість»
29 жовтня, 17:27
Чемпіони обійнялися, після чого українець, обхопивши «Циганського короля» руками, несподівано підняв його
Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець відреагував несподівано
28 жовтня, 16:17
П'ятеро українців зіграли за п'ять різних команд
Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ
22 жовтня, 00:47

Скотч. Спорт

Збірна України зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024
Збірна України зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024
Українські вболівальники на матчі з Італією заспівали «Червону руту» (відео)
Українські вболівальники на матчі з Італією заспівали «Червону руту» (відео)
Оперний співак, який отримав поранення на фронті, виконав гімн України перед матчем з Італією
Оперний співак, який отримав поранення на фронті, виконав гімн України перед матчем з Італією
Міжнародна федерація гімнастики оприлюднила критерії нейтралітету для спортсменів з РФ та Білорусі
Міжнародна федерація гімнастики оприлюднила критерії нейтралітету для спортсменів з РФ та Білорусі
Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті
Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті
Ліга чемпіонів: усі результати і турнірні таблиці
Ліга чемпіонів: усі результати і турнірні таблиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
26K
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
12K
Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
5912
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
5810
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
4921
ЦАХАЛ показав 55-метровий тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Вчора, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Вчора, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
19 листопада, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua