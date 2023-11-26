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Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперниць у кваліфікації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперниць у кваліфікації
Саме наша команда буде господарем поєдинку проти румунок

Наші дівчата у квітні наступного року зіграють проти Румунії

Сьогодні, 26 листопада, відбулося жеребкування етапу Qualifiers у Кубку Біллі Джин Кінг-2024.

Жіноча збірна України з тенісу зіграє із командою Румунії. Саме наша команда буде господарем поєдинку, який пройде 12-13 квітня 2024 року.

Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперниць у кваліфікації фото 1

Варто зазначити, що минулого року українки поступилися на етапі Qualifiers збірній США, а цього року – представницям Чехії.

Нагадаємо, 12 листопада збірна України здобула перемогу з рахунком 3:1 над Нідерландами у матчі плей-офф Кубку Біллі Джин Кінг.

Спочатку Ангеліна Калініна в двох сетах здолала лідерку нідерландок Аранчу Рус – 6:4, 6:4.

Вирішальну ж для нашої команди перемогу здобула Даяна Ястремська. Одеситка в трьох сетах змогла переламати хід поєдинку проти Сюзан Ламенс: 4:6, 6:1, 7:5

Теги: теніс Даяна Ястремська Ангеліна Калініна

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