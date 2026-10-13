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Російський рецидивіст розстріляв загін операторів дронів РФ, та співробітника секретного підрозділу ФСБ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російський рецидивіст розстріляв загін операторів дронів РФ, та співробітника секретного підрозділу ФСБ
За даними журналістів, усі шестеро військових загинули в Харківській області
фото: росЗМІ

Один із загиблих працював у центрі радіоелектронної розвідки російської спецслужби, який також займається кіберопераціями

Росія судить військовослужбовця Олексія Корольова, якого звинувачують у вбивстві шістьох російських військових. Раніше чоловік відбував 11-річний термін ув’язнення за справою про збут великих партій мефедрону. Один із загиблих служив у секретному підрозділі Федеральної служби безпеки РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За даними видання, усі шестеро військових загинули 25 жовтня 2025 року в Харківській області. Раніше український державний проєкт «Хочу жити» повідомляв, що колишній ув’язнений розстріляв військовослужбовців розвідувальної роти 27-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. Журналісти підтвердили дані про загиблих і з’ясували подробиці біографії ймовірного стрільця.

Конфлікт між російськими військовими

За версією проєкту «Хочу жити», конфлікт між військовослужбовцями 121-го мотострілецького полку та розвідниками 27-ї бригади стався 24-25 жовтня поблизу села Лиман Перший Куп’янського району. Причиною нібито стала помилкова атака російського FPV-дрона на квадроцикл військових 121-го полку.

Увечері 24 жовтня кілька штурмовиків прийшли на командний пункт розвідувальної роти, де висловили невдоволення операторам безпілотників. За даними українського проєкту, військові побили розвідників і забрали обладнання для керування дронами.

Наступного ранку командир розвідувальної роти Юрій Давидов зібрав групу військових, щоб повернути техніку. Під час нового конфлікту сержант Вадим Петухов, за версією «Хочу жити», нагадав Корольову про його кримінальне минуле та почав погрожувати йому насильством. Після цього Корольов відкрив вогонь. Шестеро військових загинули, ще двоє дістали поранення.

Один із загиблих працював у секретному центрі ФСБ

Найбільш незвичайну деталь розслідування журналісти виявили щодо 22-річного Родіона Кравця. У банківських анкетах він зазначав місцем роботи військову частину №71330, де працював із червня 2023 року.

За цим номером приховується 16-й центр ФСБ – один із найбільш засекречених підрозділів російської спецслужби, що спеціалізується на радіоелектронній розвідці. За даними британського уряду, центр перехоплює, розшифровує й обробляє електронні повідомлення, здійснює технічне проникнення в іноземні мережі та проводить розвідувальні кібероперації. Європейський Союз також покладав на цей підрозділ відповідальність за кібератаки.

Пізніше Кравець фігурував як рядовий 27-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у наступі на Куп’янськ. Водночас журналісти не змогли встановити, чи залишив він службу в 16-му центрі ФСБ, чи був відряджений на фронт.

Відбував 11-річний термін за наркоторгівлю

За даними журналістів, Корольов має тривалу кримінальну історію. На початку 2000-х років його неодноразово засуджували за грабежі, розбої, крадіжки, шахрайство та хуліганство.

У 2023 році суд призначив йому 11 років колонії суворого режиму за замах на збут наркотиків в особливо великому розмірі у складі організованої групи. За матеріалами справи, Корольов перевозив великі партії наркотичних речовин між регіонами Росії.

Приблизно за рік до загибелі шістьох військових він уже опинився на фронті. Нині Корольов перебуває під вартою. Справу щодо нього передали до суду 24 березня 2026 року. Чоловіка обвинувачують у вбивстві двох або більше людей і вимаганні у великому розмірі. Судові засідання проходять у закритому режимі.

Варто нагадати, що Росія використовувала зламані камери відеоспостереження в Україні для збору розвідданих, пошуку цілей і підготовки ракетних ударів. Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України виявила та опрацювала майже 40 тис. камер, які могли становити загрозу національній безпеці. 

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Теги: ФСБ росія війна фронт

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